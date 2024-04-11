Apple добавит ИИ во все компьютеры Mac с помощью процессоров M4 — некоторые представят уже в этом году

Компания Apple готовится обновить всю линейку компьютеров Mac новыми процессорами серии M4, в которых акцент будет сделан на технологии ИИ, утверждает Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg. Часть новых компьютеров Mac на базе процессоров Apple M4 будет представлена и выпущена уже в этом году. Остальные системы компания анонсирует в начале следующего года.

Несмотря на то, что Apple совсем недавно (в ноябре 2023-го) выпустила свои первые ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров серии M3, компания «уже близка к фазе начала производства» новых процессоров серии M4, утверждают источники Bloomberg. Одной из ключевых особенностей чипов M4 станет расширенная поддержка ИИ. Новые Mac с ИИ станут своего родом ответом на «ПК с искусственным интеллектом», первые модели которых уже начали появляться в продаже и замедлили продажи актуальных моделей Mac.

Сообщается, что в серии M4 будет представлено как минимум три основные версии процессоров. Базовая модель получит кодовое имя Donan, чип среднего звена имеет кодовое обозначение Brave, а самая производительная версия — Hidra. По данным источников, чипы Donan получат начальные модели ноутбуков MacBook Pro, а также MacBook Air и младшие модели неттопов Mac Mini. В свою очередь, средние конфигурации MacBook Pro, Mac Mini, а также Mac Studio будут оснащаться процессорами Brava. Самые производительные процессоры Hidra лягут в основу старших конфигураций Mac Pro.

Весьма вероятно, что о новых ИИ-функциях Apple расскажет в рамках ежегодной конференции Worldwide Developers Conference, которая в этом году запланирована на 10 июня.