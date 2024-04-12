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Сюрприза не получилось: инсайдеры раскрыли анонс Kingdom Come: Deliverance 2

Инсайдеры Том Хендерсон (Tom Henderson) и billbil-kun наряду с порталом Gematsu раскрыли, анонс какой игры готовит чешская Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance) на следующей неделе.

Источник изображений: Warhorse Studios

Источник изображений: Warhorse Studios

Напомним, накануне Warhorse Studios совместно с компанией Deep Silver (издатель Kingdom Come: Deliverance) объявила о планах анонсировать следующий проект студии в рамках презентации 18 апреля.

В комментариях под тизером анонса (см. изображение ниже) фанаты выразили надежду увидеть продолжение Kingdom Come: Deliverance, и, судя по всему, их желание исполнится.

Gematsu, Хендерсон и billbil-kun в один голос уверяют, что 18 апреля Deep Silver и Warhorse Studios представят не что иное, как Kingdom Come: Deliverance 2. Сообщается, что billbil-kun намекал на анонс ещё в начале апреля.

Редакция Gematsu со ссылкой на свои источники добавляет, что съёмки рекламного ролика к анонсу Kingdom Come: Deliverance 2 проводились несколько недель назад в чешском городе Кутна-Гора.

События Kingdom Come происходят в Богемии начала XV века. Главный герой Индржих — сын кузнеца — оказывается втянут в кровавый водоворот гражданской войны. Игру отличает приземлённость, историческая достоверность и реализм.

Kingdom Come: Deliverance доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Со времён оригинального релиза (13 февраля 2018 года) игра получила пять дополнений и продалась в количестве свыше 6 млн копий.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Слухи,
Теги: kingdom come: deliverance, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен
kingdom come: deliverance, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен
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