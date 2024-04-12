Epic Games предложила в суде проект реформы Google Play

Игровой издатель Epic Games призвал суд принудить Google открыть магазин приложений «Play Маркет» для более жёсткой конкуренции. Основанием к тому послужил вынесенный в декабре вердикт присяжных, которые постановили, что технологический гигант злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке распространения приложений под Android.

Epic направила окружному судье Джеймсу Донато (James Donato) проект реформ платформы, предлагая, среди прочего, разрешить распространять через «Play Маркет» клиенты альтернативных магазинов приложений в течение шести лет, а также ограничить для Google возможность заключать соглашения с производителями устройств, в которых запрещается предварительная установка конкурирующих магазинов приложений. Судья Донато председательствовал на процессе, где присяжные признали Google монополистом.

Он не обязан соглашаться на предложение Epic, и любому его решению будет сопутствовать тяжёлая борьба с Google. Но документ станет первым испытанием способности техногиганта удерживать контроль над разработчиками приложений и потребителями. Google, по мнению присяжных, незаконно препятствовала распространению приложений за пределами «Play Маркета» и слишком жёстко контролировала микротранзакции внутри приложений. В поданном Epic документе также предлагается, что Google следует запретить ограничивать «способы, которыми приложение может информировать пользователей о вариантах покупок вне приложения». Денежной компенсации Epic не требует.

В декабре Google в рамках другого дела согласилась выплатить $700 млн для урегулирования претензий государства и потребителей по поводу действующих в «Play Маркете» ограничений. Тем не менее, компания продолжает настаивать, что её практика работы с магазином приложений носит законный характер — она уже заявила, что подаст апелляцию на вердикт жюри присяжных; кроме того, она вправе по отдельности оспаривать любые реформы, которые может назначить судья Донато. Дело может растянуться на годы, но пока у Google есть срок до 3 мая, чтобы подать отзыв на предложение Epic.