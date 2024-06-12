SpaceX намерена снизить орбиту спутников Starlink для уменьшения задержки

Илон Маск (Elon Musk) заявил, что в будущем спутники Starlink будут выводиться на орбиту высотой 350 километров, чтобы уменьшить задержку прохождения сигнала до конечных пользователей. Но у Федеральной комиссии по связи США есть сомнения, поскольку спутников будет много и они могут представлять угрозу для Международной космической станции, находящейся в интервале от 390 до 420 км.

По сообщению PCMag, компания SpaceX планирует запустить усовершенствованные спутники Starlink для дальнейшего снижения задержки интернет-соединения. Как заявил Илон Маск, генеральный директор SpaceX, новые спутники будут находиться на гораздо более низкой орбите — всего в 350 км от поверхности Земли по сравнению с 550 км на сегодняшний день.

По словам Маска, это позволит существенно уменьшить время прохождения сигнала от спутника до пользователя и обратно. Сейчас этот показатель составляет около 8 мс, а на новых спутниках он может дойти до 5-6 мс. При этом общая задержка для конечного потребителя достигнет менее 20 мс.

Низкие показатели задержки крайне важны для онлайн-игр, видеоконференций и других приложений, чувствительных к скорости передачи трафика. Поэтому SpaceX видит в уменьшении задержки одно из ключевых конкурентных преимуществ Starlink перед другими спутниковыми интернет-провайдерами и несомненное удобство для пользователей.

Планы по развёртыванию модернизированных спутников на более низких орбитах уже нашли отражение в заявке SpaceX в Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union) на эксплуатацию 29 888 новых аппаратов. Из них 19 440 будут работать как раз на высоте от 340 до 360 км.

Однако прежде чем приступить к запуску, SpaceX нужно получить разрешение от Федеральной комиссии по связи США (FCC). В ответ на запрос FCC уже направило письмо с рядом вопросов по поводу потенциального влияния новых спутников на орбитальную станцию, астрономические наблюдения и возможность создания радиопомех, запросив также от компании больше деталей. SpaceX должна предоставить подробный ответ и планы минимизации негативных последствий до 8 июля.