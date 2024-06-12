Илон Маск отказался от иска против OpenAI

Маск неожиданно отозвал иск против OpenAI и её генерального директора Сэма Альтмана за день до назначенного судебного заседания. Юристы указали на серьёзные изъяны в иске, в котором Маск ссылается на несуществующий договор и не предоставляет существенных доказательств.

В феврале Маск подал иск в суд штата Калифорния, обвинив OpenAI в нарушении условий контракта и отказе от заявленной изначально миссии по созданию технологий искусственного интеллекта во благо человечества. Согласно иску, OpenAI нарушила договоренности, достигнутые с Маском и другими основателями компании. В частности, каждый из них взял на себя обязательство сделать OpenAI некоммерческой организацией и не закрывать доступ к её технологиям, сохраняя исходный код открытым, сообщает издание The Verge.

Юристы отметили существенные изъяны в иске Маска. Во-первых, он ссылается на несуществующий договор. Хотя в жалобе упоминается «Учредительное соглашение», такой документ не был приложен в качестве доказательства. Во-вторых, признаётся, что это соглашение носило скорее декларативный характер и базировалось на общих настроениях, высказанных в переписке.

Сама OpenAI опровергла обвинения Маска сразу после подачи иска. Компания заявила, что миллиардер просто хотел получить полный контроль над ней путём слияния с Tesla. При этом подчёркивалось, что никакого юридически обязывающего соглашения с Маском заключено не было.

Напомним, в прошлом году Маск основал собственную компанию в сфере искусственного интеллекта xAI. Разработчики создали чат-бот Grok AI, доступный по подписке X Premium и привлекли 6 млрд долларов инвестиций на разработку и дорогостоящие чипы. По данным СМИ, Маск перенаправил на нужды xAI тысячи чипов Nvidia H100, изначально предназначавшихся для Tesla.

Отзыв иска против OpenAI может быть связан с желанием Маска сосредоточиться на развитии собственного проекта в сфере ИИ. Однако юридическая тяжба с OpenAI может возобновиться, поскольку Маск добровольно отозвал свой судебный иск до первого слушания.