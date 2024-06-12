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Уже третий квартал подряд половина японского оборудования для производства чипов уходит в Китай

Японские власти хоть и стараются вводить ограничения на поставки литографического оборудования в Китай по просьбе союзников из США и Нидерландов, основной ассортимент японского экспорта под существующие санкции не попадает, а потому поставки оборудования для производства чипов из Японии в КНР уже на протяжении третьего подряд квартала превышают 50 %.

Источник изображения: Tokyo Electron

Источник изображения: Tokyo Electron

Итоги первого квартала текущего года, как отмечает Nikkei Asian Review, лишь подтверждают эту тенденцию. Около половины оборудования для производства чипов и ЖК-панелей, а также компонентов для него, в первом квартале текущего года было отправлено из Японии в Китай. В денежном выражении экспорт на китайском направлении вырос на 82 % до $3,32 млрд и достиг максимального значения с 2007 года, по данным японских органов государственной статистики.

С июля японские власти начали требовать от экспортёров наличия специальных лицензий на поставку оборудования для производства чипов по 14-нм технологии и более продвинутым нормам, но спектр отгружаемого местными производителями оборудования широк и лишь частично попадает под данные ограничения. Китайская статистика гласит, что в сентябре прошлого года местные производители чипов импортировали оборудования для выпуска чипов на сумму $5,2 млрд, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Доля поставок из Японии и Нидерландов при этом выросла.

С начала текущего года Китай ежемесячно импортировал оборудования для выпуска чипов на сумму около $4 млрд, постепенно увеличивая профильные закупки. Китайские производители, по мнению экспертов, в условиях отсутствия доступа к передовым зарубежным технологиям переключаются на выпуск более зрелых чипов, но всё равно наращивают объёмы их производства. При этом мировой рынок полупроводниковой продукции в целом приближается к новому циклу роста, который продлится от трёх до четырёх лет. Вызванный пандемией во второй половине 2022 года спад спроса на чипы должен достичь дна в этом году, после чего спрос начнёт восстанавливаться. В прошлом квартале экспорт японского оборудования для выпуска чипов в целом вырос на 13 %, впервые продемонстрировав положительную динамику за пять предыдущих кварталов.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: япония, китай, китайские производители, производство микросхем, санкции
япония, китай, китайские производители, производство микросхем, санкции
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