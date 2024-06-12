Tesla переведёт электромобили на новую платформу не ранее 2027 года, а роботакси не скоро начнут приносить деньги

К концу апреля стало понятно, что Илон Маск (Elon Musk) несколько пересмотрел планы Tesla по переводу электромобилей на новую платформу. Теперь элементы новой платформы внедрят при производстве более доступных электромобилей к началу следующего года, но полноценный переход на новую платформу произойдёт позднее. Эксперты JPMorgan Chase уверены, что последнее событие случится не ранее 2027 года.

К такому выводу представители банка пришли после встречи с директором Tesla по связям с инвесторами. Восьмого августа, как они напоминают, состоится презентация роботизированного такси Tesla Cybercab и сопутствующей функциональности мобильного приложения, компания также расскажет о связанной с ним бизнес-модели. При этом аналитики считают, что генерировать существенную выручку данное направление деятельности Tesla начнёт только несколько лет спустя.

По факту, если опираться на рассуждения представителей JPMorgan Chase, компания Tesla начнёт выпуск своих роботизированных такси только после перехода на новую платформу, обеспечивающую дополнительное снижение производственных издержек. Перед этим, внедрив её отдельные элементы в выпускаемые с 2025 года модели электромобилей, Tesla должна оптимальным образом загрузить свои предприятия и улучшить финансовую эффективность своей бизнес-модели.

Условия для выхода роботизированных такси этой марки сформируются к 2027 году и по другим критериям. Во-первых, компания сможет довести до ума управляющее программное обеспечение. Во-вторых, к тому времени появятся законодательные акты, позволяющие использовать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования в крупнейших регионах официального присутствия Tesla. Длительная пауза между анонсом новой модели и её выходом на рынок для клиентов Tesla является привычной практикой. Пикап Cybertruck добирался до конвейера пять лет, как и электрический грузовик Semi, а спорткар Roadster второго поколения движется в этом направлении с 2017 года без особых успехов.