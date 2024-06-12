Сегодня 13 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Tesla переведёт электромобили на новую п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Tesla переведёт электромобили на новую платформу не ранее 2027 года, а роботакси не скоро начнут приносить деньги

К концу апреля стало понятно, что Илон Маск (Elon Musk) несколько пересмотрел планы Tesla по переводу электромобилей на новую платформу. Теперь элементы новой платформы внедрят при производстве более доступных электромобилей к началу следующего года, но полноценный переход на новую платформу произойдёт позднее. Эксперты JPMorgan Chase уверены, что последнее событие случится не ранее 2027 года.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

К такому выводу представители банка пришли после встречи с директором Tesla по связям с инвесторами. Восьмого августа, как они напоминают, состоится презентация роботизированного такси Tesla Cybercab и сопутствующей функциональности мобильного приложения, компания также расскажет о связанной с ним бизнес-модели. При этом аналитики считают, что генерировать существенную выручку данное направление деятельности Tesla начнёт только несколько лет спустя.

По факту, если опираться на рассуждения представителей JPMorgan Chase, компания Tesla начнёт выпуск своих роботизированных такси только после перехода на новую платформу, обеспечивающую дополнительное снижение производственных издержек. Перед этим, внедрив её отдельные элементы в выпускаемые с 2025 года модели электромобилей, Tesla должна оптимальным образом загрузить свои предприятия и улучшить финансовую эффективность своей бизнес-модели.

Условия для выхода роботизированных такси этой марки сформируются к 2027 году и по другим критериям. Во-первых, компания сможет довести до ума управляющее программное обеспечение. Во-вторых, к тому времени появятся законодательные акты, позволяющие использовать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования в крупнейших регионах официального присутствия Tesla. Длительная пауза между анонсом новой модели и её выходом на рынок для клиентов Tesla является привычной практикой. Пикап Cybertruck добирался до конвейера пять лет, как и электрический грузовик Semi, а спорткар Roadster второго поколения движется в этом направлении с 2017 года без особых успехов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Илон Маск призвал клиентов Tesla не ждать выхода обновлённой Model Y в этом году
Tesla мельком показала деревянную версию будущего беспилотного такси и эскизы его интерьера
Роботакси Tesla получит название Cybercab
Китайские разработчики урезают производительность своих чипов, чтобы их выпускала TSMC
Китай потратил на оборудование для выпуска чипов почти столько же, сколько все остальные страны на Земле
Маск может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят выплату ему $56 млрд
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика, слухи, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: tesla, роботакси, электромобиль, автопилот
tesla, роботакси, электромобиль, автопилот
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX достраивает фабрику Starfactory, которая будет выпускать по одному Starship каждый день 57
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 32
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
Уже третий квартал подряд половина японского оборудования для производства чипов уходит в Китай
Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo стала последней
Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord 4 мин.
Представлен ИИ-генератор чрезвычайно реалистичных видео Luma Dream Machine — попробовать можно бесплатно 49 мин.
Система MaxPatrol VM дополнилась средствами поиска уязвимостей в Docker-контейнерах и анализа защищённости веб-приложений 2 ч.
OS Day 2024: архитектура операционных систем и вопрос безопасности ПО 3 ч.
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2 3 ч.
США запретили поставку ПО для ИТ-сектора РФ без лицензии Минторга США 5 ч.
Новые американские IT-санкции не повлияют на обычных россиян 5 ч.
Сперва PvP: создатель Terraria готов вернуть деньги за игру любому «без лишних вопросов», но при одном условии 5 ч.
Meta вновь обвинили в незаконном сборе данных пользователей для обучения ИИ — теперь в Норвегии 5 ч.
Steam обвинили в завышении цен для 14 миллионов британских геймеров — у Valve хотят отсудить $840 млн 6 ч.
Глобальная выручка от продаж памяти DRAM выросла в I квартале на 5,1 %, вопреки сезонности 35 мин.
Выручка основных контрактных производителей чипов показала сезонный спад, но некоторые не поддались тренду 53 мин.
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения 2 ч.
Honda представила компактный электромобиль N-VAN e: за $15 550 2 ч.
Oppo представила сверхпрочный смартфон F27 Pro+, который выглядит как обычный смартфон 2 ч.
Дальше лучше как-нибудь сами: дата-центрам в ЮАР предложили заняться самостоятельной добычей энергии для своих нужд 2 ч.
Hisense представила лазерные телевизоры Starlight S1 Pro со складными экранами диагональю до 100 дюймов 2 ч.
Россияне стали потреблять ещё больше интернет-трафика и меньше звонить по телефону в 2023 году 2 ч.
В России появятся полигоны для тестирования оборудования для производства чипов 3 ч.
Samsung показала 32-дюймовый дисплей на цветных электронных чернилах для статичных изображений 3 ч.