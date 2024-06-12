Президент РФ утвердил соглашение о создании лунной станции совместно с Китаем

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ появился на портале правовой информации.

Москва и Пекин заключили соглашение в ноябре 2022 года. Это соглашение вводит организационно-правовую базу для взаимного сотрудничества при создании и эксплуатации станции для исследования и использования Луны в мирных целях. Помимо прочего, соглашение регулирует порядок финансирования проекта, налоговые и таможенные вопросы, закрепляет механизм разрешения споров в случае возникновения разногласий.

Ещё соглашение предполагает принцип взаимного отказа от предъявления требований об ответственности и возмещении ущерба, который может быть понесён. Это не касается случаев, когда ущерб понесён из-за преднамеренных неправомерных действий или небрежности. Страны также намерены содействовать деятельности граждан, которые выезжают на территорию России и Китая для осуществления работ в рамках двухсторонних космических программ и проектов. Ранее в этом году глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов говорил, что Россия вместе с Китаем намерены отправить на лунную станцию ядерную энергетическую установку, разработка которой уже началась.

Что касается самого проекта МНЛС, то он предполагает строительство на поверхности Луны комплекса экспериментально-исследовательских средств широкого профиля для научных работ. Отмечается, что проект является открытым и принять в нём участие могут все международные партнёры России и Китая. Согласно имеющимся данным, по состоянию на конец мая 2024 года к проекту присоединились 12 стран, включая Беларусь, ОАЭ, Пакистан, Турцию и ЮАР.

Меморандум о взаимопонимании между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в области создания МНЛС был подписан 9 марта 2021 года. В том же году «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (CNSA) представили дорожную карту проекта. Согласно обнародованным планам, страны планируют провести запуск миссии к Луне в 2026 году с целью отработки технологий посадки и доставки крупных грузов на поверхность спутника Земли. Следующий этап должен продлиться с 2031 по 2035 годы, за это время планируется провести пять миссий с целью развёртывания на орбите и поверхности Луны всей необходимой для работы научной станции инфраструктуры, включая комплексы связи, электроэнергетическое и исследовательское оборудование.