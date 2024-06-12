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США расширили антироссийские санкции в сфере полупроводников — они усложнят поставки чипов из Китая

В среду Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, среди прочего затронув полупроводниковый сектор. В частности, США усилят давление на китайские компанией, которые поставляют полупроводники в Россию — для них повысится риск попасть под вторичные санкции.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Министерство финансов США заявило, что оно повышает «риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с российской военной экономикой», фактически угрожая китайским и другие иностранным компаниям потерей доступа к американской финансовой системе, в случае работы с российскими военными подрядчиками.

Минфин США также заявил о намерении ограничить возможности российского военно-промышленного комплекса по использованию некоторых американских программных продуктов и услуг в области информационных технологий. Вместе с Госдепартаментом министерство нацелилось на более чем 300 физических и юридических лиц в России и за её пределами, в том числе в Азии, Европе и Африке.

Отдельно Министерство торговли США заявило, что оно раскрыло деятельность подставных компаний в Гонконге, которые обеспечивали поставки полупроводников в Россию. Преследование этих компаний затронет контракты на поставку необходимых для РФ чипов примерно на 100 миллионов долларов США.

«Сегодняшние действия наносят удар по оставшимся у них [России] путям поставки международных материалов и оборудования, включая критически важные поставки из третьих стран», — говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen). Она также добавила: «Мы повышаем риск [попадания под вторичные санкции] для финансовых учреждений, работающих с российской военной экономикой, устраняем пути для уклонения от санкционных ограничений, а также снижаем способность России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и ИТ-услугам».

Новости об усилении санкций пришли в тот момент, когда президент США Джо Байден (Joe Biden) отправился на саммит G7 в южную Италию.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, российская наука и промышленность,
Теги: россия, сша, санкции, чипы
россия, сша, санкции, чипы
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