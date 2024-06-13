Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

Материалы презентации Apple на WWDC 2024, посвящённые предстоящему внедрению технологий искусственного интеллекта, оказывают на инвесторов отложенное воздействие, поскольку мероприятие уже завершилось, а курс акций компании продолжает расти. Сейчас Apple обладает капитализацией в районе $3,3 трлн, а потому может считаться самой дорогой компанией в мире.

Ещё недавно считавшаяся лидером Microsoft уступила конкуренту из Купертино этот титул, и пока довольствуется вторым местом с капитализацией $3,26 трлн. Как и Nvidia, обе эти компании в перспективе будут стремиться достичь капитализации в размере $4 трлн. Прошлую торговую сессию акции Apple завершили на отметке $214,95, подняв котировки на 3,8 % относительно предыдущего дня, а всего с начала года акции компании прибавили в цене около 10 %.

Аналитики Mizuho Securities отметили, что сенсационными откровения Apple на мероприятии для разработчиков не были, но выпуск технологий семейства Apple Intelligence в глазах инвесторов является шагом в нужном направлении. В самом скромном сценарии он повысит привлекательность акций компании на рынке, в оптимистичном же позволит сделать осенний цикл обновления устройств Apple более выраженным с точки зрения получаемой выручки. Менее 10 % эксплуатируемых iPhone, например, готовы к работе с Apple Intelligence, поэтому потенциал модернизации парка клиентских устройств весьма высок.