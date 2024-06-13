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Китай тестирует больше всех в мире беспилотных автомобилей, но проблемы безопасности сохраняются

Системы помощи при вождении и роботизированные такси становятся все более популярными в Китае благодаря государственной поддержке. По всему Китаю не менее 16 городов разрешили компаниям тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования, и по меньшей мере 19 китайских автопроизводителей претендуют на мировое лидерство в этой области. Ни одна другая страна не развивает беспилотный транспорт столь агрессивно.

Источник изображений: nytimes.com

Источник изображений: nytimes.com

Правительство оказывает компаниям существенную помощь. Помимо того, что города выделяют на дорогах площадки для испытаний роботов-такси, цензоры ограничивают онлайн-обсуждение инцидентов, связанных с безопасностью, и аварий, чтобы сдержать опасения общественности по поводу зарождающейся технологии. Опросы автомобильной консалтинговой фирмы J.D. Power показали, что китайские водители охотнее, чем американцы, доверяют компьютерам управление своими автомобилями.

Ещё одной причиной лидерства Китая в разработке беспилотных автомобилей является строгий и постоянно ужесточающийся контроль данных. Китайские компании создали исследовательские центры в США и Европе и затем использовали полученные результаты в Китае. При этом результаты китайских исследований не доступны иностранным автопроизводителям.

Крупнейший в мире эксперимент проводится на оживлённых улицах китайского города Уханя, с населением 11 миллионов человек, 4,5 миллионами автомобилей и восьмиполосными скоростными автомагистралями. В городе работают 500 роботизированных такси Baidu, причём большинство — без контроля водителя-человека. В ближайшее время к ним добавятся ещё 1000 беспилотных такси.

4 июня Пекин разрешил девяти китайским автопроизводителям, включая Nio, BYD и SAIC Motor, начать испытания передовых систем помощи при вождении, разработанных Baidu и Huawei. Baidu также зарегистрировала совместное предприятие с Zhejiang Geely под названием Jiyue, которое занимается производством роботов-такси. На первых порах испытания будут проводиться в зонах ограниченного доступа, а не на дорогах общего пользования.

Компьютерное вождение пользуется официальной поддержкой правительства Китая, но государственные СМИ редко сообщают об авариях или нарушениях безопасности, а сообщения в интернете подвергаются цензуре. В декабре Министерство транспорта издало правила безопасности, призванные способствовать широкому переходу к беспилотным автомобилям. Китайское правительство решительно поддерживает технологию и жёстко ограничивает общественную информацию об авариях.

26 апреля на шоссе в провинции Шаньси разбился электромобиль Aito M7 Plus, управляемый современной системой помощи при вождении. Государственные СМИ воздерживались от освещения катастрофы, а затем опубликовали заявление Aito Car с отказом от ответственности. Независимое онлайн-расследование, в котором ставится под сомнение безопасность вспомогательных систем вождения, было удалено.

7 июня новостное издание в провинции Хайнань рассказало, как электрический седан Xiaomi SU7 с усовершенствованной системой помощи при вождении стал причиной ДТП со смертельным исходом. Через три часа статья заняла четвёртое место в национальном рейтинге новостей. Вскоре Xiaomi опровергла факт ДТП, а статья исчезла с сайта новостного издания.

Правительство Китая не публикует статистические данные о нарушениях безопасности, связанных с беспилотными автомобилями или передовыми технологиями вспомогательного вождения, такими как автоматическая смена полосы движения и объезд препятствий на автомагистралях. Руководители китайской автомобильной промышленности заявляют, что эти технологии безопасны.

Китайские компании провели обширные эксперименты, чтобы собрать данные о том, как беспилотные автомобили взаимодействуют с пешеходами. В частности, Baidu уже три года проводит эксперименты, в ходе которых роботы-такси медленно и осторожно маневрируют сквозь толпы людей.

В декабре прошлого года межведомственная рабочая группа под руководством Министерства транспорта установила несколько общих правил безопасности. Большинству роботизированных такси больше не требуются водители-контролёры, но на каждые три автомобиля должен быть назначен один удалённый оператор. Разработка более детальных правил отложена до 2026 года.

По мере того, как Китай продвигается вперёд, компании и регулирующие органы в других странах стали более осторожными. Служба роботизированного такси Cruise компании General Motors прошлой осенью прекратила работу в США после того, как одна из её машин в Сан-Франциско сбила пешехода. Федеральные регулирующие органы США осуществляют проверки Waymo, которая в настоящее время тестирует более 250 беспилотных автомобилей. Ford и Volkswagen закрыли своё совместное предприятие по производству роботов-такси Argo AI.

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) в апреле приезжал в Китай, чтобы получить разрешение на испытания системы полного самостоятельного вождения в стране. Китай не позволяет иностранным компаниям иметь прямой доступ к картам высокого разрешения, которые имеют решающее значение для беспилотных систем. Маск получил такое разрешение при условии, что собранные при тестировании данные не покинут пределов Китая.

Автомобили с ассистентом вождения и беспилотные автомобили во время движения непрерывно собирают информацию с камер, радаров и лидаров. Хотя большая часть собранных данных не передаётся автопроизводителям, возможность отслеживания людей и картографирования закрытых территорий обеспокоила экспертов по безопасности. ЕС и США пока разрешают отправлять данные о движении в Китай, хотя этой осенью требования должны быть ужесточены.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: китай, автопроизводитель, автономный транспорт, беспилотные автомобили
китай, автопроизводитель, автономный транспорт, беспилотные автомобили
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