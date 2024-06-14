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Инсайдер уточнил, когда выйдут Fable и Gears of War: E-Day

Старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) в новостной рассылке издания поделился инсайдерской информацией об ориентировочных сроках выхода двух грядущих эксклюзивов экосистемы Xbox.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Первая игра — Fable от Playground Games (серия Forza Horizon). Перезапуск фэнтезийной ролевой серии был подтверждён ещё летом 2020 года, однако официальные сроки выхода получил лишь на прошлой неделе.

Дебютировавший в рамках Xbox Games Showcase 2024 почти трёхминутный трейлер раскрыл, что Fable планируется к запуску в 2025 году. По данным источников Уоррена, речь идёт о четвёртом квартале — с октября по декабрь.

«Разработчики Fable, Playground Games, наиболее известны по серии Forza Horizon, которая всегда задавала стандарты графики на консолях Xbox. Похоже, с новой игрой они собираются сделать то же самое», — заявил Уоррен.

Fable и Gears of War: E-Day создаются для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass

Fable и Gears of War: E-Day создаются для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass

Вторая игра — Gears of War: E-Day от The Coalition. Приквел основной серии был представлен на Xbox Games Showcase 2024 и официальных сроков выхода на данный момент не имеет вовсе.

Уоррен сообщил, что за несколько месяцев до Xbox Games Showcase 2024 слышал о планах Microsoft по релизу Gears of War: E-Day в 2025 году — премьера якобы намечалась даже до Fable.

«С тех пор [планы] могли измениться, поэтому отсутствие сроков выхода даёт The Coalition пространство для манёвра. Однако, думаю, мы уже скоро увидим, что Gears сможет выжать из консолей Xbox Series S и X», — поделился Уоррен.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Слухи, Xbox,
Теги: fable, playground games, gears of war: e-day, the coalition, xbox game studios, ролевая игра, шутер
fable, playground games, gears of war: e-day, the coalition, xbox game studios, ролевая игра, шутер
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