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Глава FromSoftware: Bloodborne заслуживает выйти на ПК

Мифическая версия для PC готического боевика Bloodborne от FromSoftware — больная тема для ПК-геймеров, поэтому редакция PC Gamer не смогла пройти мимо неё в интервью с главой студии Хидетакой Миядзаки (Hidetaka Miyazaki).

Источник изображения: Kotaku

Источник изображения: Kotaku

В прошлом Миядзаки не раз спрашивали о расширении списка целевых платформ Bloodborne или потенциальном продолжении, однако президент FromSoftware по больше части ссылался на то, что студия не владеет правами на франшизу.

Несмотря на это, «миллионы игроков на ПК» не теряют надежду увидеть PC-версию Bloodborne, но хотел бы этого сам Миядзаки? Журналисту PC Gamer удалось добиться искреннего ответа (и вызвать смех сотрудников FromSoftware).

«Знаю наверняка, что эти ребята хотят Bloodborne на ПК, — сказал Миядзаки о сидящих рядом с ним продюсере FromSoftware и переводчике. — О своём желании я сказать не смогу, иначе у меня будут проблемы. Но я точно не против».

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Миядзаки на этом не остановился: «Будучи одним из авторов Bloodborne, я был бы только рад, если бы больше людей получили доступ к игре. Особенно с учётом того, что она уже в "возрасте" и рискует затеряться на старом железе».

«Считаю, что любая игра подобного рода заслуживает такой возможности — чтобы больше пользователей смогли испытать и оживить эту реликвию прошлого», — заявил Миядзаки о Bloodborne на ПК.

Bloodborne вышла в марте 2015 года эксклюзивно на PS4 и заслужила в сообществе культовый статус. Права на серию принадлежат Sony, но развивать франшизу компания не спешит — весной игре исполнилось уже девять лет.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: bloodborne, fromsoftware, sony interactive entertainment, ролевой экшен
bloodborne, fromsoftware, sony interactive entertainment, ролевой экшен
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