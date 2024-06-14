Глобальный рынок смартфонов столкнулся с перенасыщением

Из-за агрессивных бизнес-стратегий производителей смартфонов этот рынок столкнулся с перепроизводством. Несмотря на рост поставок смартфонов в первом квартале, аналитики прогнозируют падение на 5-10 % во втором квартале.

Глобальное производство смартфонов в первом квартале достигло 296 миллионов единиц, что на 18,7 % выше аналогичного периода прошлого года. Однако эксперты прогнозируют спад во втором квартале из-за накопления избыточных запасов и снижения потребительского спроса, сообщает аналитическое издание TrendForce. Аналитики не испытывают оптимизма в отношении второго квартала и прогнозируют падение производства на 5-10 % по сравнению с первым кварталом из-за сдержанного потребительского спроса на фоне высокой инфляции и геополитической напряжённости.

В первом квартале лидерами по доле рынка стали Samsung (20,1 %), Apple (16,2 %), Xiaomi (13,9 %), OPPO (11,4 %), Transsion (10,1 %) и Vivo (7,3 %). Эти шесть компаний контролируют около 80 % мирового рынка смартфонов.

Samsung выпустила 59,5 млн смартфонов в первом квартале. Из них 22,5 % пришлись на флагманскую серию Galaxy S24 — ажиотажем вокруг искусственного интеллекта стимулировал спрос на эти смартфоны. Однако из-за слабых продаж смартфонов серии Galaxy А ожидается падение производства более чем на 10 % во втором квартале.

У Apple спад продаж в Китае привёл к снижению производства до 47,9 млн штук, что соответствует падению на 39 % по сравнению с предыдущим кварталом. Ожидается дальнейшее падение примерно на 10 % во 2 квартале, который является периодом обновления линейки продуктов.

Xiaomi преодолела прошлогодние проблемы с высоким уровнем запасов и нарастила производство до 41,1 млн штук, заняв 3 место по доле рынка. Компания планирует сохранить этот уровень и во втором квартале. У Oppo спад продаж в Китае из-за конкуренции с Honor сказался на результатах, несмотря на небольшой рост на развивающихся рынках. Компания планирует сохранить уровень производства по итогам 2 квартала на уровне 1 квартала.

Transsion, владеющая брендами Tecno, Infinix и Itel, добилась впечатляющего 50-% роста производства в годовом сравнении до 29,8 млн штук, заняв 5 место в мире. Однако из-за накопления запасов ожидается последовательное снижение производства как минимум на 15 % во 2 квартале. Vivo выпустила 21,7 млн смартфонов за первый квартал, что обеспечило компании шестое место по доле рынка. Vivo планирует сохранить уровень производства во втором квартале за счёт расширения флагманской линейки.

В целом аналитики TrendForce прогнозируют замедление роста производства смартфонов на ближайшее время на фоне экономической неопределённости и перенасыщения рынков. Компании вынуждены корректировать планы и снижать выпуск, чтобы избежать чрезмерного накопления товарных запасов.