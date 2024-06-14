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Глобальный рынок смартфонов столкнулся с перенасыщением

Из-за агрессивных бизнес-стратегий производителей смартфонов этот рынок столкнулся с перепроизводством. Несмотря на рост поставок смартфонов в первом квартале, аналитики прогнозируют падение на 5-10 % во втором квартале.

Источник изображения: Copilot

Источник изображения: Copilot

Глобальное производство смартфонов в первом квартале достигло 296 миллионов единиц, что на 18,7 % выше аналогичного периода прошлого года. Однако эксперты прогнозируют спад во втором квартале из-за накопления избыточных запасов и снижения потребительского спроса, сообщает аналитическое издание TrendForce. Аналитики не испытывают оптимизма в отношении второго квартала и прогнозируют падение производства на 5-10 % по сравнению с первым кварталом из-за сдержанного потребительского спроса на фоне высокой инфляции и геополитической напряжённости.

В первом квартале лидерами по доле рынка стали Samsung (20,1 %), Apple (16,2 %), Xiaomi (13,9 %), OPPO (11,4 %), Transsion (10,1 %) и Vivo (7,3 %). Эти шесть компаний контролируют около 80 % мирового рынка смартфонов.

Samsung выпустила 59,5 млн смартфонов в первом квартале. Из них 22,5 % пришлись на флагманскую серию Galaxy S24 — ажиотажем вокруг искусственного интеллекта стимулировал спрос на эти смартфоны. Однако из-за слабых продаж смартфонов серии Galaxy А ожидается падение производства более чем на 10 % во втором квартале.

У Apple спад продаж в Китае привёл к снижению производства до 47,9 млн штук, что соответствует падению на 39 % по сравнению с предыдущим кварталом. Ожидается дальнейшее падение примерно на 10 % во 2 квартале, который является периодом обновления линейки продуктов.

Xiaomi преодолела прошлогодние проблемы с высоким уровнем запасов и нарастила производство до 41,1 млн штук, заняв 3 место по доле рынка. Компания планирует сохранить этот уровень и во втором квартале. У Oppo спад продаж в Китае из-за конкуренции с Honor сказался на результатах, несмотря на небольшой рост на развивающихся рынках. Компания планирует сохранить уровень производства по итогам 2 квартала на уровне 1 квартала.

Transsion, владеющая брендами Tecno, Infinix и Itel, добилась впечатляющего 50-% роста производства в годовом сравнении до 29,8 млн штук, заняв 5 место в мире. Однако из-за накопления запасов ожидается последовательное снижение производства как минимум на 15 % во 2 квартале. Vivo выпустила 21,7 млн смартфонов за первый квартал, что обеспечило компании шестое место по доле рынка. Vivo планирует сохранить уровень производства во втором квартале за счёт расширения флагманской линейки.

Источник изображения: trendforce.com

Источник изображения: trendforce.com

В целом аналитики TrendForce прогнозируют замедление роста производства смартфонов на ближайшее время на фоне экономической неопределённости и перенасыщения рынков. Компании вынуждены корректировать планы и снижать выпуск, чтобы избежать чрезмерного накопления товарных запасов.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: финансовые новости, финансовый отчёт, apple, vivo, oppo, xiaomi, samsung
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