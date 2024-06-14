Bandai Namco анонсировала первый за несколько месяцев патч для Elden Ring и раскрыла системные требования Shadow of the Erdtree

Фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром Elden Ring на следующей неделе получит не только масштабное дополнение Shadow of the Erdtree, но и первый за несколько месяцев весомый патч.

Как стало известно, следующее обновление для Elden Ring выйдет 20 июня одновременно с патчем первого дня для Shadow of the Erdtree. Техническое обслуживание серверов пройдёт с 10:00 до 13:00 по Москве.

Основные особенности нового патча для Elden Ring:

в инвентарь добавят вкладку недавно подобранных предметов, а сами они начнут отмечаться восклицательным знаком;

активные омуты призыва теперь будут переноситься в «Новую игру +», а конкретные омуты позволят деактивировать;

среди вариантов причёсок в редакторе персонажа появится пять новых опций;

обновление также будет включать исправление багов и корректировки баланса.

Скриншоты функций из нового патча (источник изображений: Bandai Namco)

Кроме того, разработчики Elden Ring подтвердили системные требования Shadow of the Erdtree. Они почти идентичны «аппетитам» основной игры: добавились видеокарты Intel, а места на накопителе нужно на 20 Гбайт больше.

Системные требования Shadow of the Erdtree:

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (3 Гбайт), AMD Radeon RX 580 (4 Гбайт) или Intel Arc A380 (6 Гбайт);

оперативная память: 12 Гбайт;

DirectX: 12;

место на диске: 80 Гбайт.

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Гбайт), AMD Radeon RX Vega 56 (8 Гбайт) или Intel Arc A750 (8 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на диске: 80 Гбайт.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки, главную награду на The Game Awards 2022 и продалась в количестве свыше 25 млн копий.

Релиз Shadow of the Erdtree состоится 21 июня на тех же целевых платформах. Обещают карту размером с Замогилье, свыше 10 важных боссов, восемь категорий и более 100 образцов нового оружия.