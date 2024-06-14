Bandai Namco анонсировала первый за несколько месяцев патч для Elden Ring и раскрыла системные требования Shadow of the Erdtree

Фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром Elden Ring на следующей неделе получит не только масштабное дополнение Shadow of the Erdtree, но и первый за несколько месяцев весомый патч.
Как стало известно, следующее обновление для Elden Ring выйдет 20 июня одновременно с патчем первого дня для Shadow of the Erdtree. Техническое обслуживание серверов пройдёт с 10:00 до 13:00 по Москве.
Основные особенности нового патча для Elden Ring:
- в инвентарь добавят вкладку недавно подобранных предметов, а сами они начнут отмечаться восклицательным знаком;
- активные омуты призыва теперь будут переноситься в «Новую игру +», а конкретные омуты позволят деактивировать;
- среди вариантов причёсок в редакторе персонажа появится пять новых опций;
- обновление также будет включать исправление багов и корректировки баланса.
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Кроме того, разработчики Elden Ring подтвердили системные требования Shadow of the Erdtree. Они почти идентичны «аппетитам» основной игры: добавились видеокарты Intel, а места на накопителе нужно на 20 Гбайт больше.
Системные требования Shadow of the Erdtree:
Минимальные требования
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;
- видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (3 Гбайт), AMD Radeon RX 580 (4 Гбайт) или Intel Arc A380 (6 Гбайт);
- оперативная память: 12 Гбайт;
- DirectX: 12;
- место на диске: 80 Гбайт.
Рекомендуемые требования
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;
- видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Гбайт), AMD Radeon RX Vega 56 (8 Гбайт) или Intel Arc A750 (8 Гбайт);
- оперативная память: 16 Гбайт;
- DirectX: 12;
- место на диске: 80 Гбайт.
Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки, главную награду на The Game Awards 2022 и продалась в количестве свыше 25 млн копий.
Релиз Shadow of the Erdtree состоится 21 июня на тех же целевых платформах. Обещают карту размером с Замогилье, свыше 10 важных боссов, восемь категорий и более 100 образцов нового оружия.
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