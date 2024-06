Продажи Elden Ring взяли новую высоту — помог ажиотаж вокруг Shadow of the Erdtree

В преддверии релиза аддона Shadow of the Erdtree для фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром Elden Ring издательство Bandai Namco и разработчики из студии FromSoftware отчитались о новых успехах основной игры.

Напомним, за первые 12 месяцев с релиза продажи Elden Ring превысили 20 млн копий. В последний раз о результатах игры Bandai Namco отчитывалась в феврале — ко второй годовщине показатель вырос до 23 млн единиц.

Как стало известно, на настоящий момент в Elden Ring насчитывается более 25 миллионов игроков — Погасших. Ни в каких подписках проект недоступен, поэтому данный результат равен продажам.

«Вместе мы прошли долгий путь. Мы бесконечно благодарны вам за энтузиазм и поддержку», — обратился к игрокам официальный микроблог Elden Ring. Анонс сопровождался поздравительной иллюстрацией (см. ниже).

Согласно официальной статистике, за второй год с релиза продажи Elden Ring составили 3 млн копий, тогда как лишь за последние четыре месяца игра добавила к своему результату ещё 2 млн экземпляров.

Можно смело предположить, что увеличение темпов продаж основной игры связано с приближением релиза дополнения: Shadow of the Erdtree дебютирует 21 июня и доступно для предзаказа (в том числе в комплекте с Elden Ring).

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки и главную награду на The Game Awards 2022. Shadow of the Erdtree станет первым и последним DLC для игры.