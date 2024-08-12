«Это должно быть частью основной игры»: для Skyrim вышел платный фанатский аддон Bards College, который сравнивают с официальными DLC

Группа моддеров Kinggath Creations, известная по масштабным модификациям Sim Settlements для Fallout 4, выпустила ещё один впечатляющий мод — Bards College для The Elder Scrolls V: Skyrim.

Авторы называют Bards College дополнением — по масштабу и качеству контента оно сравнимо с официальными DLC. Аддон значительно расширяет сюжетную линию фракции Коллегия бардов, выводя её на уровень проработки Гильдии воров, Клинков и других организаций из основной игры. Помимо масштабной квестовой линии с профессионально озвученными NPC, мод добавляет уникальную механику и мини-игру.

По сюжету после долгого отсутствия в Скайриме архибард Следриг (Sledrig) вместе с преподавателями и студентами возвращается в Солитьюд, чтобы поделиться новыми знаниями и навыками. Вступив в Коллегию бардов, пользователи смогут зарабатывать, играя на инструментах для публики и вдохновляя своих союзников в боях. Их репутация может распространиться по всей провинции — балладу о подвигах героя будут петь на городских площадях. Кроме того, став эмиссарами Коллегии, игроки помогут ей укрепить свои политические позиции — их песни способны «вдохновлять и запугивать» людей, а также «принуждать их выполнять приказы».

Выполняя квесты гильдии, игроки будут использовать расширенную систему Криков (Shouts) — Песни (Chants), каждая из которых состоит из трёх Криков. Для получения новых способностей и улучшения старых понадобятся резонансные кристаллы (Resonant Crystals), которые можно найти в подземельях и создать самостоятельно. Также авторы предлагают состязаться в остроумии с другими бардами в словесных дуэлях ради золота и престижа.

The Elder Scrolls V: Skyrim — Bards College

Bards College — платное дополнение, доступное на официальной площадке Bethesda Game Studios Creations (бывшая Creation Club) по цене 1000 кредитов (эквивалентно $10). Создатели позаботились о совместимости с основной игрой в версиях для ПК и Xbox, а также DLC и другими модами сообщества.

Релизный трейлер мода привёл игроков в восторг.

«Это должно быть частью основной игры, — считает scottjackson8771. — Безумно круто».

«Я поражён, — признался guardianmf5534. — Я всегда многого ожидаю от команды Kinggath, но это выглядит как настоящий трейлер дополнения от Bethesda».

«Будто сейчас 2012-й и Bethesda выпустила потрясающий четвёртый DLC», — написал JoshuaLindsay11.

«Был разочарован, увидев надпись Creations, но хорошие моддеры заслуживают того, чтобы им платили», — отметил elderyaag3534.

Пользователи высоко оценили и прошлогоднюю работу команды — заключительную часть Sim Settlements 2 для Fallout 4 (мод бесплатен).