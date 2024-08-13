Более трети проектов, получивших поддержку в рамках американского «Закона о чипах», забуксовали

На исходе президентского срока Джозефа Байдена (Joseph Biden) издание Financial Times взялось проанализировать, какая часть из амбициозных проектов по строительству в США новых предприятий хотя бы строится, а с какими возникли задержки. По данным источника, в денежном выражении почти 40 % проектов либо поставлены на паузу, либо отстают от первоначального графика реализации.

Речь идёт о совокупных субсидиях и правительственных инвестициях, которые были предусмотрены так называемым Законом о снижении инфляции (IRA) и «Законом о чипах» (Chips and Science Act). В общей сложности на первых порах планировалось реализовать в США проекты с государственной поддержкой на сумму $400 млрд, которые охватывали бы самые разные сферы от строительства объектов «зелёной» энергетики до автосборочных предприятий и заводов по выпуску микросхем. Отсеяв проекты стоимостью менее $100 млн, представители Financial Times получили не совсем приглядную для администрации Байдена статистику.

Проекты на общую сумму $84 млрд оказались отстающими от графика реализации на срок от двух месяцев до нескольких лет, либо поставлены на паузу на неопределённое время. В выборку Financial Times попали 114 крупных проектов на общую сумму $228 млрд. Таким образом, около 37 % крупных проектов либо отстают от графика, либо подвешены в неопределённом статусе. В сфере энергетики задержке подверглись проект Enel по строительству предприятия для выпуска солнечных панелей в Оклахоме, который оценивался в $1 млрд, южнокорейская LG Energy Solution решила повременить со строительством предприятия по выпуску аккумуляторов в Аризоне стоимостью $2,3 млрд, а Albemarle так и не продвинулась в строительстве предприятия по очистке лития в Южной Каролине. При этом многие проекты фактически задерживаются, хотя об этом не объявляется публично. Многие производители просто замерли в ожидании исхода президентских выборов в США осенью текущего года.

История с задержкой строительства двух предприятий TSMC в штате Аризона на пару лет от первоначального срока широко описывалась тематическими сайтами. Подрядчики TSMC также задерживаются со строительством своих предприятий в этом штате. Chang Chun Group на два года отстаёт от графика со строительством завода стоимостью $300 млн, а KPCT Advanced Chemicals вообще не определилась со сроками строительства своего предприятия стоимостью $200 млн. Китай остаётся крупнейшим производителем полупроводниковой продукции, если не считать передовые чипы, а также контролирует более трёх четвертей мирового рынка солнечных батарей и аккумуляторов.