MediaTek вместе с Nvidia готовят Arm-процессор для ПК с ИИ — он будет конкурировать с Snapdragon X Elite

В начале августа тайваньский разработчик чипов MediaTek объявил о намерении представить в октябре флагманский мобильный процессор Dimensity 9400, который будет поддерживать большинство доступных на рынке больших языковых моделей. А в первой половине 2025 года компания при поддержке Nvidia намеревается выпустить первый чип для ПК с искусственным интеллектом, сообщили канадский ресурс Wccftech и китайский MyDrivers.

Сейчас чип находится на стадии проектирования, но уже в текущем квартале начнётся его тестирование. Это будет чип с Arm-процессором, разработанный совместными усилиями MediaTek и Nvidia и оснащённый поддержкой Wi-Fi 7 и 5G — он выйдет на рынок во II квартале 2025 года. MediaTek решила выпустить собственный чип для ПК с ИИ после того, как Qualcomm вывела на рынок свои процессоры серии Snapdragon X Elite. Процессор от MediaTek, по неподтверждённым данным, будет производиться TSMC с использованием техпроцесса 3 нм.

Участие в проекте Nvidia поможет тайваньскому разработчику добиться прорыва в области интегрированной графики, а с учётом его опыта в разработке высокопроизводительных, но экономичных мобильных процессоров, чип для ПК с ИИ может показать внушительные результаты по обоим критериям. MediaTek и Nvidia также сотрудничают в области процессоров для автомобилей — первый они намереваются выпустить в начале 2025 года. Значительных достижений в сегменте автопрома следует ждать в 2027 или 2028 году, уточнил ранее гендиректор MediaTek Рик Цай (Rick Tsai).