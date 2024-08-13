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Полупроводниковые предприятия рискуют остаться без квалифицированных кадров, и ИИ здесь не поможет

Опыт вызванного пандемией дефицита чипов показывает, что одних только денег для наращивания объёмов их выпуска недостаточно. Современным производственным линиям требуется достаточное количество высококвалифицированного персонала, а наблюдаемый сейчас бум систем искусственного интеллекта с его высоким спросом на ряд компонентов будет его только усугублять. При этом труд инженера пока трудно заменить искусственным интеллектом.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

К таким неутешительным выводам приходят авторы публикации на страницах сайта Financial Times, которые оперируют прогнозами McKinsey. По мнению экспертов, поддерживаемый щедрыми правительственными субсидиями полупроводниковый сектор США в перспективе ближайших пяти лет будет нуждаться в 160 000 новых сотрудников, даже если не считать специалистов строительной отрасли для возведения соответствующих предприятий. При этом ряды инженеров профильных предприятий в США ежегодно пополняются от силы 1500 сотрудниками.

Ситуация ещё хуже, если говорить о технических специалистах полупроводникового производства, не требующих по квалификации высшего образования или учёных степеней. Если потребность американской отрасли за пять лет по этому профилю будет достигать 75 000 вакансий, то ежегодно ряды специалистов на этом направлении пополняются от силы 1000 соискателей. Фактически, трудовой ресурс американского рынка в сфере выпуска полупроводников с 2000 года сократился на 43 % от пикового значения. Если всё будет развиваться существующими темпами и дальше, то к 2029 году дефицит сотрудников полупроводниковой отрасли в США будет насчитывать 146 000 позиций.

В Южной Корее к 2031 году нехватка специалистов будет измеряться 56 000 позициями. При этом до 80 % мировых объёмов контрактного производства чипов обеспечиваются Тайванем в сочетании с Южной Кореей. Оба государства страдают от демографических проблем в виде старения населения. Той же компании TSMC пришлось ради ускорения строительства американских предприятий отправить с Тайваня в США около 1100 сотрудников, тем самым дополнительно ограничив внутренний кадровый резерв острова.

Разница в корпоративных культурах между США и Тайванем тоже даёт о себе знать, когда речь заходит о способности американских предприятий обеспечить самодостаточность страны в сфере снабжения внутреннего рынка электронными компонентами. Инвестиции в каждое новое предприятие достигают десятков миллиардов долларов США, и чтобы они себя оправдывали, выпускать чипы нужно практически безостановочно. Если на Тайване сбой в работе оборудования в час ночи устраняется к двум часам ночи тех же суток, то в США в подобной ситуации придётся ждать начала утренней смены.

Искусственный интеллект в этой сфере пока не так полезен, как при проектировании чипов, поскольку работу инженера на производстве он пока оптимизировать и заменить собой не может. Уйдут многие годы, прежде чем нехватку персонала в этой сфере удастся компенсировать при помощи средств автоматизации.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: дефицит, персонал, производство микросхем, аналитика, полупроводники
дефицит, персонал, производство микросхем, аналитика, полупроводники
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