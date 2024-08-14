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Google свернула продажи смартфонов Pixel 7, Pixel 7 Pro и оригинального Pixel Fold

Вчера состоялось ежегодное мероприятие Made by Google, в рамках которой широкой публике показали новые смартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold, а также другие любопытные новинки, включая наушники Pixel Buds Pro 2 и смарт-часы Pixel Watch 3. На этом фоне Google свернула продажи смартфонов Pixel 7, Pixel 7 Pro и первого складного смартфона компании Pixel Fold.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

В официальном магазине Google оригинальный Pixel Fold отмечен как «больше недоступен». Такой подход необычен для компании, поскольку обычно она продолжала продавать смартфоны предыдущего поколения, снизив их стоимость. Более того, сама ссылка, ведущая на страницу Pixel Fold, теперь перенаправляет на страницу Pixel 9 Pro Fold. Стремление Google сосредоточить внимание покупателей на новом складном смартфоне можно понять, поскольку он получил немало улучшений, а также большой 8-дюймовый основной дисплей.

Вместе с Pixel Fold прекращены продажи аппаратов Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Обе модели продавались наравне с Pixel 8 и Pixel 8 Pro в течение последнего года и стоили $599 и $899 соответственно. При этом смартфон Pixel 7a всё ещё можно приобрести за $499. В дополнение к этому Pixel 8 и Pixel 8 Pro также остаются доступными для покупки по цене $699 и $999 соответственно.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: pixel fold, pixel 7, pixel 7 pro, google, смартфоны
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