Firaxis вырезала из Sid Meier’s Civilization VI лаунчер 2K, который раздражал фанатов годами — его не будет и в Civilization VII

Менеджер сообщества Firaxis Сара Энгел (Sarah Engel) анонсировала небольшое, но значимое изменение для глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VI, которое распространится и на предстоящий сиквел.

Речь идёт о лаунчере 2K, через который Sid Meier’s Civilization VI открывается на ПК. Программа запуска досаждает игрокам уже несколько лет, однако геймеры быстро нашли способ её обойти.

Как стало известно, с вышедшим 15 августа обновлением из Sid Meier’s Civilization VI в Steam лаунчер 2K официально убрали полностью. В ближайшем будущем то же самое ждёт версию игры для Epic Games Store.

Кроме того, по словам Энгел, программа запуска 2K не будет использоваться и в предстоящей Sid Meier’s Civilization VII. Фанаты на форуме Reddit отнеслись к этой новости с воодушевлением.

Несколько реакций обрадованных поклонников с Reddit:

«Слава богу. Очень устал от полудюжины лаунчеров на моём компьютере вдобавок к Steam», — выдохнул Graymaven;

«По правде говоря, многие из нас полностью обходили этот лаунчер. Он был даже хуже, чем никчёмный», — вспоминает darthreuental;

«Только что упал на колени в Walmart [из-за анонса]», — не сдержал эмоций the___heretic;

«+5 к счёту эпохи», — раздаёт бонусы AzureAlliance;

«Спасибо тому, кто принял это решение. Отличное решение», — похвалил загадочного сотрудника 2K пользователь shakeshakesenorra;

«И вот я внезапно вернулся и очень заинтересован в [Sid Meier’s Civilization VII]», — заявил capitalistpig91, заслышав о судьбе лаунчера 2K.

Фанаты надеются, что вслед за Sid Meier’s Civilization VI и VII лаунчер 2K пропадёт и из других игр компании, включая супергеройскую тактику Marvel’s Midnight Suns. В ней программа запуска серьёзно портит производительность.

Sid Meier’s Civilization VII ожидается в первом квартале 2025 года в Steam (PC, Mac, Linux), на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Новый трейлер игры покажут 20 августа на шоу Opening Night Live, а вслед за ним пройдёт геймплейный показ.