Pixel 9 для Google станет каналом для продаж ИИ-продуктов, а не просто очередным смартфоном

На этой неделе Google представила смартфоны серии Pixel 9, но настоящей целью этого проекта является не укрепление позиций компании как производителя потребительской электроники, а расширение продаж продуктов на основе искусственного интеллекта, пишет Wall Street Journal.

Телефоны Google Pixel разрабатываются внутри компании и получают высокие оценки от авторов обзоров, но они генерируют незначительный доход для компании. В минувшем году и первой половине этого данные устройства заняли менее 1 % мирового рынка смартфонов, подсчитали аналитики Counterpoint Research. Но они открывают Google возможность углубиться в область генеративного ИИ. Поэтому на презентации компания больше рассказывала о программной части Google Pixel, чем о самих телефонах.

Некоторые из их функций не будут ограничиваться только семейством Pixel, ведь Google стремится распространить свои инструменты ИИ на устройства других производителей, работающие под управлением Android. В ближайшее время в широкий доступ выйдет чат-бот с ИИ Gemini Live, который появится на всех совместимых телефонах англоязычных пользователей, а в после он дебютирует и на iOS. Но Gemini Live и некоторые другие функции с ИИ доступны только подписчикам плана Gemini Advanced — он обойдётся в $20 в месяц, хотя и предлагается на год бесплатно для владельцев старших телефонов Pixel 9 Pro, XL и Fold.

В этом, видимо, и состоит бизнес-модель Google: потребители уже привыкли, что голосовой помощник компании бесплатен. Компания уже не впервые начинает предлагать премиум-подписку на то, что первоначально было бесплатным — например, на YouTube без рекламы. Только премиальная подписка на YouTube в минувшем года принесла компании $11,9 млрд или на 20 % больше, чем доход от продажи всех устройств. И среднегодовой рост сегмента YouTube Premium за последние четыре года составил 52 % против 16 % у направления по продаже устройств.

Монетизация ИИ для мобильных устройств — задача непростая. Сначала Google пришлось сражаться за место под солнцем с альянсом Microsoft и OpenAI, а теперь на рынок готовится выйти очередной крупный игрок в лице Apple Intelligence. Таким образом, хотя Google и остаётся скромным игроком в области устройств, но её основные продукты, такие как поиск, Gmail и Android, в реальности оказываются крупнейшей в мире сетью распространения новых технологий, в том числе генеративного ИИ. Поэтому компания и анонсировала новые телефоны Pixel на этой неделе — за месяц до презентации новых iPhone. И поэтому Google несколько раз подчеркнула, что её продукты с ИИ уже готовы к выходу на рынок — тогда как пакет Apple Intelligence будет развёртываться постепенно.