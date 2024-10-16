Стоимость Apple обновила исторический максимум после неожиданного анонса iPad mini

Тогда как удручающие прогнозы ASML вызвали снижение курса акций Nvidia, анонс обновлённого iPad mini и появление благоприятных прогнозов по темпам экспансии производства iPhone 16 способствовали кратковременному укреплению курса акций Apple на 2,7 % до $237,49 в ходе вчерашней торговой сессии. Это позволило обновить исторический максимум, но торги закрылись на более низкой отметке.

По сути, как поясняет Bloomberg, капитализация Apple кратковременно превысила вчера $3,6 трлн и тем самым обновила исторический максимум. Впрочем, к закрытию сессии прирост ограничился 1,1 % и соответствовал курсу акций $233,85 за штуку. В любом случае, за предыдущие шесть месяцев акции Apple выросли в цене более чем на 35 %, что более чем вдвое превышает рост фондового индекса Nasdaq 100 за указанный период.

Напомним, хотя старт продаж семейства iPhone 16 состоялся в прошлом месяце, некоторые функции Apple Intelligence пользователям в США станут доступны в конце этого месяца после выхода обновления iOS 18.1. В декабре их перечень расширится за счёт выхода iOS 18.2, а вот за пределами США клиенты Apple начнут получать к ним доступ не ранее марта 2025 года. В любом случае, даже уровень спроса на новинки Apple на американском рынке оказался достаточным, чтобы стимулировать рост курса акций компании по мере приближения 28 октября.

Аналитики Morgan Stanley накануне заявили, что сроки ожидания моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на сопоставимом с предшественниками этапе жизненного цикла оказываются меньше по продолжительности, хотя в последнее время они увеличились на пару дней. Возможно, старшие смартфоны нового семейства к моменту выхода iOS 18.1 окажутся более востребованы, чем младшие. В целом же сроки ожидания заказанных смартфонов семейства iPhone 16 оказываются короче примерно на неделю по сравнению с семейством iPhone 15 на аналогичном этапе рыночного цикла. Эксперты объясняют это стремлением Apple быстрее насытить рынок своими новыми смартфонами по сравнению с прошлыми периодами.