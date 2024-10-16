Компании Meta✴ придётся столкнуться с судебными исками от штата Флорида и коалиции из 33 генеральных прокуроров США, обвиняющих компанию в преднамеренной разработке функций в Facebook✴ и Instagram✴, вызывающих зависимость у подростков. Попытка компании отклонить иски не удалась — федеральный суд Калифорнии отказал Meta✴ в этом ходатайстве.

В двух отдельных исках, поданных в прошлом году, Meta✴ обвинялась в развёртывании функций, которые вызывают привыкание у несовершеннолетних и приводят «к их психическому и физическому ущербу». Вчера окружной судья США из Окленда Ивонна Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) отказала в ходатайстве Meta✴ об отклонении исков, поэтому теперь обвинители могут продолжить сбор дополнительных доказательств и затем перейти к судебному разбирательству.

Судья Роджерс отметила, что, несмотря на раздел 230 закона, предоставляющего онлайн-платформам иммунитет от гражданской ответственности за сторонний контент, податели исков предоставили достаточно информации, чтобы продолжить рассмотрение дела.

Сторона обвинения считает, что Meta✴ нарушила федеральные и государственные законы, включая Закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), Закон Калифорнии о ложной рекламе (FAL) и Закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции (UCL). Штаты добиваются принятия мер против предполагаемой недобросовестной деловой практики компании Meta✴ и наложения на неё гражданско-правовых санкций.

«Это судебное разбирательство поможет определить, как компании социальных сетей могут быть привлечены к ответственности и как эти компании могут относиться к нашим детям в течение десятилетий, — заявил генеральный прокурор Бонта (Bonta), возглавлявший коалицию генеральных прокуроров. — Meta✴ может и должна действовать лучше. Наши дети заслуживают вернуть им детство».

Представитель Meta✴ заявил, что компания не согласна с обвинениями, так как внедрила инструменты и технологии, помогающие подросткам управлять своим временем у экрана и оставаться в безопасности, включая новые «Учётные записи подростков» в Instagram✴.