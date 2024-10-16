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Meta✴ не смогла увильнуть от обвинений в сознательном формировании зависимости у детей — будет суд

Компании Meta придётся столкнуться с судебными исками от штата Флорида и коалиции из 33 генеральных прокуроров США, обвиняющих компанию в преднамеренной разработке функций в Facebook и Instagram, вызывающих зависимость у подростков. Попытка компании отклонить иски не удалась — федеральный суд Калифорнии отказал Meta в этом ходатайстве.

Источник изображения: pexels.com

Источник изображения: pexels.com

В двух отдельных исках, поданных в прошлом году, Meta обвинялась в развёртывании функций, которые вызывают привыкание у несовершеннолетних и приводят «к их психическому и физическому ущербу». Вчера окружной судья США из Окленда Ивонна Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) отказала в ходатайстве Meta об отклонении исков, поэтому теперь обвинители могут продолжить сбор дополнительных доказательств и затем перейти к судебному разбирательству.

Судья Роджерс отметила, что, несмотря на раздел 230 закона, предоставляющего онлайн-платформам иммунитет от гражданской ответственности за сторонний контент, податели исков предоставили достаточно информации, чтобы продолжить рассмотрение дела.

Сторона обвинения считает, что Meta нарушила федеральные и государственные законы, включая Закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), Закон Калифорнии о ложной рекламе (FAL) и Закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции (UCL). Штаты добиваются принятия мер против предполагаемой недобросовестной деловой практики компании Meta и наложения на неё гражданско-правовых санкций.

«Это судебное разбирательство поможет определить, как компании социальных сетей могут быть привлечены к ответственности и как эти компании могут относиться к нашим детям в течение десятилетий, — заявил генеральный прокурор Бонта (Bonta), возглавлявший коалицию генеральных прокуроров. — Meta может и должна действовать лучше. Наши дети заслуживают вернуть им детство».

Представитель Meta заявил, что компания не согласна с обвинениями, так как внедрила инструменты и технологии, помогающие подросткам управлять своим временем у экрана и оставаться в безопасности, включая новые «Учётные записи подростков» в Instagram.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: me, зависимость, привыкание, судебные разбирательства, судебный иск, социальные сети, дети
me, зависимость, привыкание, судебные разбирательства, судебный иск, социальные сети, дети
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