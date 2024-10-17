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TSMC исправила «ошибку» ASML и вернула акции чипмейкеров в позавчера

Вчерашняя квартальная отчётность ASML, опубликованная по «технической ошибке» раньше времени, огорчила многих инвесторов, в результате IT-компании по всему миру потеряли около $420 млрд капитализации в совокупности. Между тем, сегодня TSMC выступила не только с неплохим отчётом, но и с оптимистичными прогнозами, поэтому маятник фондового рынка качнулся в другую сторону, позволив многим отыграть вчерашние потери.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Собственно депозитарные расписки TSMC в США успели после открытия торгов вырасти на 12,5 % по состоянию на момент подготовки материала к публикации. Это подняло капитализацию крупнейшего контрактного производителя чипов в мире до отметки свыше $1 трлн.

Рекордный рост прибыли TSMC и повышение прогноза по выручке на текущий год способствовали росту котировок акций других компаний полупроводникового сектора. Более двух процентов успели прибавить акции Nvidia и AMD, акции Broadcom, Qualcomm и Micron подросли в цене на величину от 1,5 до 3 %. Даже переживающий не самый лучший в своей истории период производитель процессоров Intel продемонстрировал рост курса акций на 1,3 %.

Комментарии представителей TSMC на квартальной конференции позволили инвесторам убедиться, что со спросом в сегменте компонентов для систем искусственного интеллекта всё хорошо, причём и на рынке смартфонов может наблюдаться долгожданное оживление, если полагаться на прогнозы руководства компании. Nvidia, которую считают вторым по величине клиентом TSMC и одним из главных бенефициаров ИИ-бума, продемонстрировала рост курса своих акций на 2,5 % относительно вчерашнего уровня, что позволило компании обновить исторический максимум второй раз за неделю.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: tsmc, nvidia, финансы, акции, аналитика
tsmc, nvidia, финансы, акции, аналитика
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