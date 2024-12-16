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Hangar 13 объяснила, почему Mafia: The Old Country не станет конкурентом GTA VI

Вслед за премьерой на церемонии награждения The Game Awards 2024 разработчики из студии Hangar 13 поделились с журналистами IGN и Video Games Chronicle новыми деталями криминального боевика Mafia: The Old Country.

Источник изображений: 2K

Источник изображений: 2K

Глава разработки Алекс Кокс (Alex Cox) и президент Hangar 13 Ник Бейнс (Nick Baynes) отказались причислять Mafia: The Old Country к играм с открытым миром: фанатов ждёт линейное приключение ближе к Mafia 2, чем Mafia 3.

По словам Кокса, игроки смогут перемещаться по миру пешком, на машине и верхом на лошади, однако побочными активностями сельская местность Сицилии похвастаться не может. Разработчики призывают не сравнивать проект с GTA VI.

Mafia: The Old Country не является перезагрузкой франшизы

Mafia: The Old Country не является перезагрузкой франшизы

Возвращение к истокам серии в Mafia: The Old Country, считает Бейнс, служит трём целям:

  • рассказывает о зарождении настоящей мафии;
  • рассказывает новую историю во вселенной Mafia;
  • является отличной отправной точкой для игроков, которые с франшизой не знакомы.

Одной из причин обращения разработчиков к выбранному для Mafia: The Old Country антуражу стала смена движка: вместо внутреннего решения команда взяла на вооружение Unreal Engine 5.

Сражения в новой игре обещают сделать более тактическими, чем в прошлых частях

Сражения в новой игре обещают сделать более тактическими, чем в прошлых частях

Напомним, события развернутся в Сицилии образца начала XX века. Антигероем этой криминальной драмы выступает бедный шахтёр и сирота Энцо Фавара, по иронии судьбы получивший шанс присоединиться к мафиозной семье Дона Торризи.

Релиз Mafia: The Old Country ожидается летом 2025 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают кинематографичное повествование, аутентичный мир и полный перевод на русский язык.

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Теги: mafia: the old country, hangar 13, 2k, шутер, grand theft auto vi
mafia: the old country, hangar 13, 2k, шутер, grand theft auto vi
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