Необходимость соответствовать требованиям рынка заставляет компанию Apple искать себе в Китае местных партнёров для внедрения систем искусственного интеллекта в фирменную экосистему, которой пользуются владельцы iPhone в данной стране. По неофициальным данным, переговоры в этой сфере между Apple и компаниями Tencent и ByteDance уже начались.

В связи с ограничениями китайского законодательства, которые требуют от создателей систем искусственного интеллекта разрешения властей на их эксплуатацию в пределах страны, и запрещают использовать зарубежные сервисы, Apple не смогла предложить покупателям смартфонов семейства iPhone 16 в Китае те же сервисы, что начала продвигать в текущем квартале в ряде западных стран, где удалось добиться интеграции фирменного голосового ассистента Siri с чат-ботом ChatGPT компании OpenAI.

В Китае Apple также придётся полагаться на помощь партнёров, и компания уже начала переговоры с Tencent и ByteDance, которые располагают фирменными системами искусственного интеллекта Hunyuan и Doubao соответственно. Apple пыталась вести переговоры и с китайской компанией Baidu, которая располагает чат-ботом Ernie, но на пути реализации сотрудничества у потенциальных партнёров возникли трудности технического характера. Кроме того, компании по-разному оценивали возможность использования данных пользователей iPhone для обучения языковых моделей Baidu.

Способность в сжатые сроки реализовать поддержку локализованных в Китае систем искусственного интеллекта важна для компании Apple, поскольку по итогам второго квартала текущего года она впервые вылетела из пятёрки крупнейших поставщиков смартфонов на местном рынке. Дебют семейства iPhone 16 позволил ей вернуться в пятёрку лидеров, но объёмы продаж смартфонов Apple в третьем квартале всё равно сократились в годовом сравнении на 0,3 %, тогда как у Huawei они выросли на 42 %. Последняя располагает собственными системами искусственного интеллекта, которые изначально создаются с учётом особенностей китайского рынка.