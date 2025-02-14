Intel собралась разрушить господство AMD на рынке чипов для карманных игровых консолей

Вице-президент и генеральный менеджер по клиентскому ИИ и техническому маркетингу Intel Роберт Халлок (Robert Hallock) сообщил, что у компании большие планы по расширению своего присутствия на рынке портативных игровых консолей, на котором в данный момент доминирует AMD. Бросая вызов AMD, Intel предоставит независимым разработчикам комплекты для разработки на базе чипов Panther Lake и обеспечит их мощной экспертной технической поддержкой.

Портативные игровые консоли уже давно не являются нишевым продуктом. Каждый крупный производитель игрового оборудования, кроме разве что Alienware и HP, вышел на этот рынок, по крайней мере с одной попыткой создать подобное устройство. В настоящее время в мире игровых консолей доминирует AMD, поставляя чипы для таких устройств, как Asus ROG Ally X, Lenovo Legion Go, Steam Deck и многих других.

Портативные консоли на базе процессоров Intel вроде суслика в поле — их никто не видит, хотя они есть. В 2024 году MSI представила портативные консоли Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ на основе процессоров Lunar Lake, OneXPlayer и AOKZOE презентовали свои устройства на базе чипов Intel Meteor Lake. Но все эти разработки малодоступны и не пользуются высоким спросом.

Похоже, что Intel решила переломить ситуацию и уделить рынку компактных игровых приставок особое внимание. При поддержке команды экспертов, от инженеров до разработчиков игр, Intel готовится сделать большой рывок на этом рынке. Халлок заявил, что «Intel усиливает свой персонал для поддержки независимых поставщиков игрового ПО, которые хотят заниматься карманными [игровыми] консолями».

В настоящее время Intel активно расширяет свою сеть поддержки для производителей игровых консолей. «Мы запускаем ряд внутренних программ, чтобы оказать им больше помощи в достижении этого профиля производительности, поскольку — по сравнению с тем, к чему они привыкли — [консоли на базе чипов Intel] все ещё относительно редки с точки зрения доступности», — пояснил Халлок.

Одновременно с расширением поддержки разработчиков Intel начала поставки комплектов для разработки на базе процессоров Panther Lake. «Многие разработчики игр, как правило, ориентируются только на то, что у них есть на столах или в лабораториях контроля качества, — полагает Халлок, — и поэтому [мы] вооружаем их большим количеством карманных устройств в качестве прототипов».