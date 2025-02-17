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Kingdom Come: Deliverance 2 и не думает останавливаться — продажи уже превысили два миллиона копий

Не успел шведский холдинг Embracer Group сообщить о приближении средневекового ролевого экшена с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской Warhorse Studios к 2 млн проданных копий, как вершина была покорена.

Источник изображений: Warhorse Studios

Источник изображений: Warhorse Studios

Напомним, Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля, а уже на следующий день разработчики праздновали 1 млн реализованных копий, называя релиз игры настоящим триумфом для студии.

Как стало известно, отметка в 2 млн проданных копий по всему миру покорилась Kingdom Come: Deliverance 2 менее чем за две недели с официального дебюта (13 дней). Праздничная иллюстрация прилагается.

Разработчики ещё раз поблагодарили игроков за превращение Kingdom Come: Deliverance 2 в триумф для команды, а в комментариях заверили, что уже трудятся над обновлениями для игры.

По мнению руководства Embracer (владелец Warhorse), игра особенно хорошо показала себя в Steam (пиковый онлайн составил более 250 тыс. одновременных игроков) и «существенно превзошла ожидания» в отношении запуска.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а весной доберётся до GOG. Игра заслужила высокие оценки критиков (88 % на Metacritic) и скоро получит официальную поддержку модов.

У создателей Kingdom Come: Deliverance 2 большие планы на пострелизную поддержку: весной ожидается ряд контентных патчей (хардкорный режим, скачки на лошадях и так далее), а с лета начнут выходить платные DLC.

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Теги: kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен, продажи игр
kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен, продажи игр
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