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Отчёт Google о Gemini 2.5 Pro раскритиковали за отсутствие прозрачности о безопасности ИИ

Эксперты раскритиковали Google за недостаток прозрачности и минимальное количество информации в техническом отчёте по Gemini 2.5 Pro. Они считают, что документ без полных данных не даёт адекватного представления о возможных рисках новой ИИ-модели .

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Отчёт был опубликован спустя несколько недель после запуска Gemini 2.5 Pro — самой мощной на сегодняшний день модели Google. Хотя такие документы обычно считаются важной частью обеспечения безопасности искусственного интеллекта (ИИ) и помогают независимым исследователям проводить собственные оценки рисков, в данном случае отчёт оказался «очень скудным», пишет TechCrunch.

«В документе минимум информации, и он появился уже после того, как модель была доступна широкой публике, — заявил Питер Уилдефорд (Peter Wildeford), сооснователь Института политики и стратегии в области ИИ. — Невозможно проверить, выполняет ли Google свои публичные обещания, а значит невозможно оценить безопасность и надёжность моделей компании».

Отдельную критику вызвало отсутствие упоминания о внутренней системе оценки рисков Frontier Safety Framework (FSF), которую Google представила в прошлом году для выявления потенциально опасных возможностей ИИ. В новом отчёте не содержится результатов тестов по опасным способностям модели — эти данные Google хранит отдельно и обычно не публикует вместе с основным документом.

Эксперты считают, что Google, некогда выступавшая за стандартизацию отчётности по ИИ, теперь сама отходит от своих принципов. Отдельная обеспокоенность связана с тем, что компания до сих пор не представила отчёт по недавно анонсированной модели Gemini 2.5 Flash. Однако представитель Google заявил изданию TechCrunch, что этот документ выйдет в ближайшее время.

Отмечается, что ситуация с Google, очевидно, является частью более широкой тенденции. Например, Meta недавно также подверглась критике за поверхностный анализ рисков своей новейшей ИИ-модели Llama 4, а OpenAI вовсе не представила отчёт по линейке GPT-4.1.

«Мы явно наблюдаем гонку на понижение стандартов, — заявил Кевин Бэнкстон (Kevin Bankston), старший советник по вопросам управления ИИ Центра демократии и технологий. — А на фоне сообщений о том, что другие компании, включая OpenAI, сокращают время на тестирование с месяцев до дней, такой уровень отчётности Google является тревожным сигналом».

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Теги: gemini 2.5 pro, gemini 2.5 flash, ии-бот, google, безопасность
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