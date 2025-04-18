Tesla урезала производство пикапов Cybertruck, потому что их почти никто не покупает

На электрический пикап причудливой формы Tesla в момент его анонса делала большую ставку, но за прошедшие с момента запуска серийного производства примерно полтора года машина не смогла завоевать достаточной популярности в Северной Америке, а распространению её за пределами континента мешают регуляторные барьеры. Компания начала сокращать объёмы выпуска Cybertruck ещё в декабре.

Об этом изданию Business Insider сообщили источники, знакомые с производственной деятельностью Tesla благодаря своей причастности к ней. Эти пикапы собираются в Техасе на головном предприятии компании, и сокращать целевые показатели по объёмам выпуска она начала ещё в декабре прошлого года. Некоторые задействованные на сборке Cybertruck линии работают в режиме, далёком от полной загрузки. Количество персонала, задействованного на профильных операциях, в отдельных случаях сократилось боле чем в два раза. Высвобождающиеся рабочие руки перенаправляются на сборку кроссоверов Model Y, которая осуществляется на том же американском предприятии.

Судить о перераспределении кадровых ресурсов можно даже по появлению свободных мест на автопарковке для сотрудников Tesla возле предприятия в Остине. Как предполагают аналитики Cox Automotive, в первом квартале текущего года Tesla продала 6406 пикапов Cybertruck, что в два раза меньше, чем в четвёртом квартале. До начала выпуска этой модели Илон Маск (Elon Musk) утверждал, что возглавляемая им компания располагает более чем 1 млн предварительных заказов на Cybertruck. Судя по данным отзывной кампании от 20 марта текущего года, фактически она успела выпустить не более 50 000 машин этой модели. В апреле на рынок вышла наиболее доступная версия Cybertruck с задним приводом стоимостью $70 000. Всё это не мешает Илону Маску обещать удвоить объёмы выпуска электромобилей на территории США в ближайшие два года. С февраля, как сообщают источники, Tesla занимается сокращением численности персонала на производстве, но пока его масштабы не так велики.