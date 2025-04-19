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Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались

Два дня назад Nvidia выпустила графический драйвер версии 576.02, в котором обещала решить проблемы со стабильностью работы видеокарт, беспокоящие пользователей вот уже три месяца. С новыми драйверами видеокарты стали набирать больше баллов в синтетических бенчмарках, но некоторые сложности искоренить так и не удалось.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

Проблемы с видеокартами Nvidia начались, когда компания выпустила ветку драйверов R570 для моделей новой серии GeForce RTX 50 — некоторым пользователям пришлось откатиться до более старой версии 566.xx, чтобы вернуть, например, стабильную работу RTX HDR. У видеокарт серий RTX 40 и RTX 30 обозначились проблемы с G-Sync и генерацией кадров, и даже с выпуском 576.02 продолжают поступать жалобы на сбои в играх, чёрные экраны, подтормаживания и другие аномалии видеокарт линейки RTX. Возникают сложности с такими играми как Monster Hunter Wilds, Final Fantasy VII Rebirth Rebirth, Black Myth Wukong и многими другими.

Источник изображения: computerbase.de

Источник изображения: computerbase.de

С другой стороны, отмечены и упоминания роста производительности. И это тоже не случайно: с выходом драйверов версии 576.02 видеокарты стали набирать больше баллов в бенчмарках — прирост составил от 6 % до 8 % в 3DMark Steel Nomad. Наиболее заметные изменения скорости работы показали Nvidia GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti и RTX 5080, а у флагманской RTX 5090 прорыва не случилось.

Рост показателей в синтетических тестах не обязательно свидетельствует, что в играх и прочих задачах видеокарты стали быстрее, но есть мнение, что обновиться до последней версии драйверов всё-таки стоит. При возникновении проблем со стабильностью можно попробовать откатиться до ранних веток 572.xx или 566.xx, хотя это будет сопряжено с потерей доступа к некоторым функциям.

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Теги: nvidia, видеокарта, драйвер
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