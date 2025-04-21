Cyberpunk 2077 стала первой подтверждённой игрой для Switch 2 с поддержкой DLSS, но есть нюанс

Nintendo уже подтвердила, что Switch 2 имеет поддержку интеллектуального масштабирования DLSS от Nvidia, однако не было известно ни об одной игре для консоли с использованием этой технологии. По крайней мере, до недавних пор.

Редакция Digital Foundry со ссылкой на заявление польской студии CD Projekt Red сообщила, что специальная версия DLSS задействована в издании ролевого боевика Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2.

«Мы используем доступную для Switch 2 версию DLSS на основе тензорных ядер Nvidia. Игра применяет DLSS во всех четырёх режимах: портативном и стационарном, с упором на качество и производительность», — подтвердили в CDPR.

Согласно заявлению CD Projekt Red, исходное разрешение Cyberpunk 2077 на Switch 2 в стационарном режиме составляет от 540p до 1080p, а в портативном показатель опускается до 360p − 720p.

Как подметили в Digital Foundry, использование DLSS на Switch 2 отличается от реализации масштабирования на ПК: на гибридной консоли элементы постобработки отображаются в исходном, а не выходном разрешении.

«Похоже, [в Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2] используется более старая версия DLSS на основе сверхточных нейросетей, а не новая модель-трансформер из DLSS 4», — подчеркнули в Digital Foundry.

Cyberpunk 2077 в издании Ultimate Edition (с дополнением Phantom Liberty в комплекте) поступит в продажу для Nintendo Switch 2 одновременно с консолью, то есть 5 июня. Стоимость игры на гибридной приставке составит полноценные $70.