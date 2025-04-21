Гендир Google DeepMind рассказал о будущем ИИ и появлении у него самосознания

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) в течение часа рассказывал журналистам о перспективах Gemini, темпах разработки сильного ИИ (Artificial General Intelligence, AGI) и общем росте самосознания нейросетей. Он уделил много внимания модели Project Astra, которая сейчас находится в стадии предварительного тестирования. Astra узнаёт пользователей и помнит историю общения с ними, — скоро эти возможности появятся в Gemini Live.

Хассабис отметил, что перспективная модель Project Astra отличается, прежде всего, увеличенным количеством памяти. В частности, она запоминает ключевые детали из предыдущих разговоров для лучшего контекста и персонализации. Также имеется отдельная «10-минутная память» текущего диалога. Эти возможности, предположительно, скоро появятся в Gemini Live. Хассабис подчеркнул, что Google DeepMind «обучает свою модель ИИ под названием Gemini не просто показывать мир, но и совершать действия в нём, такие как бронирование билетов и покупки онлайн».

По мнению Хассабиса, реальный срок появления AGI — 5-10 лет, причём это будет «система, которая действительно понимает все вокруг вас очень тонким и глубоким образом и как бы встроена в вашу повседневную жизнь».

На вопрос, «работает ли Google DeepMind сегодня над системой, которая будет осознавать себя», Хассабис заявил, что теоретически это возможно, но он не воспринимает какую-либо из сегодняшних систем как осознающую себя. Он полагает, что «каждый должен принимать собственные решения, взаимодействуя с этими чат-ботами».

На вопрос, «является ли самосознание вашей целью» (при разработке ИИ), он ответил, что это может произойти неявно: «Эти системы могут обрести некоторое чувство самосознания. Это возможно. Я думаю, что для этих систем важно понимать вас, себя и других. И это, вероятно, начало чего-то вроде самосознания».

«Я думаю, есть две причины, по которым мы считаем друг друга сознательными. Одна из них заключается в том, что вы демонстрируете поведение сознательного существа, очень похожее на моё поведение. Но вторая причина в том, что вы работаете на одном и том же субстрате. Мы сделаны из одного и того же углеродного вещества с нашими мягкими мозгами. Очевидно, что машины работают на кремнии. Так что даже если они демонстрируют одинаковое поведение, и даже если они говорят одно и то же, это не обязательно означает, что это ощущение сознания, которое есть у нас, будет тем же самым, что будет у них», — пояснил Хассабис в заключение.