Беспилотные такси в городах России появятся не раньше 2030 года

Во время беседы в кулуарах XXVIII петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра транспорта России Андрей Никитин заявил, что беспилотные такси выйдут на городские дороги страны после 2030 года. Стратегия ведомства заключается в отработке обеспечения максимальной безопасности при беспилотных пассажирских перевозках.

«Роверы уже появились в городах, — отметил Никитин. — Если мы говорим о такси, я думаю, что это за горизонтом 2030 года. И торопиться мы здесь не будем, а будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно".

ПМЭФ проводится с 1997 года. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня.

Развитие беспилотного транспорта в России пока в основном сосредоточено на грузовых автоперевозках. В июне 2023 года разработчик беспилотного транспорта «Сберавтотех» совместно с грузоперевозчиком Globaltruck приступили к коммерческой эксплуатации грузовых беспилотников на маршруте Москва – Санкт-Петербург. В апреле 2024 года российские власти представили «дорожную карту» по развитию беспилотного автотранспорта до 2028 года — документ предусматривает выход машин с автопилотом на дороги общего пользования к 2027 году.

В мае 2024 года на выставке «Золотая Нива» ведущий российский разработчик ИИ-систем для беспилотной сельскохозяйственной техники, компания Cognitive Pilot, представил промышленный образец первого в мире полностью беспилотного роботизированного мини-трактора. Он способен самостоятельно выполнять все основные сельхозоперации с помощью разнообразного навесного оборудования, оснащённого специальным набором датчиков.

В апреле 2025 года беспилотные грузовики появились на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области. На тот момент экспериментальный автопарк был представлен четырьмя большегрузами, в том числе двумя «КамАЗами».

В начале июня 2025 года российская компания Navio продемонстрировала на выставке «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей в Нижнем Новгороде, автономный магистральный тягач L5. Грузовик соответствует уровню L5 классификации SAE (Society of Automotive Engineers) — полной автоматизации управления, не предполагающей наличия водителя в кабине.