ИИ потребляет чудовищные объёмы энергии — экологи бьют тревогу, хотя точные цифры не знает никто

На вопрос, сколько энергии тратит ChatGPT на один запрос, глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) ответил: 0,34 ватт-часа. Эксперты уверены, что эта цифра даже близко не отражает реального положения вещей, так как не учитывает условия выполнения запросов в реальном мире. Разные типы электросетей, системы охлаждения, освещение, сетевое оборудование, неравномерная суточная нагрузка — эти и другие факторы делают подсчёт реального энергопотребления крайне сложным.

По мнению руководителя по климату ИИ-компании Hugging Face Саши Луччони (Sasha Luccioni) данные Альтмана высосаны из пальца (на самом деле она выразилась значительно грубее) и не имеют смысла без алгоритма, которым OpenAI пользовалась при расчётах (если он вообще производился), включая определение «среднего запроса», затраты на предварительное обучение модели ИИ и другие факторы.

ИИ всё сильнее влияет на человеческую цивилизацию, он многократно увеличивает нагрузку на энергетические системы и увеличивает выбросы углерода в то время, как человечество пытается бороться с изменением климата. Такие крупные игроки рынка ИИ, как OpenAI, раскрывают крайне мало экологической информации.

Луччони и её коллеги уверены в необходимости большей экологической прозрачности в моделях ИИ. По данным Луччони, 84 процента использования больших языковых моделей в мае 2025 года пришлось на модели с нулевым раскрытием информации об окружающей среде.

«Можно купить машину и знать, сколько миль на галлон она потребляет, но при этом мы используем все эти инструменты ИИ каждый день, и у нас нет абсолютно никаких показателей эффективности, коэффициентов выбросов, ничего, — говорит Луччони. — Это не обязательно, это не является нормативным актом. Учитывая, где мы находимся с климатическим кризисом, это должно быть главным пунктом повестки дня для регулирующих органов во всём мире».

В результате отсутствия прозрачности общественность оперирует субъективными оценками, воспринимаемыми как истина. Считается, что средний запрос ChatGPT потребляет в 10 раз больше энергии, чем средний поиск Google. Такое суждение высказал в 2023 году глава Alphabet Джон Хеннесси (John Hennessy) после чего это импровизированное замечание постепенно стало восприниматься как факт, хотя совершенно лишено объективности. «Основная проблема в том, что у нас нет цифр, — уверена Луччони. — Поэтому даже расчёты на салфетке люди склонны принимать за золотой стандарт, хотя это не так».

Один из способов попытаться заглянуть за кулисы для получения более точной информации — работать с моделями с открытым исходным кодом. Исследование, опубликованное в четверг в журнале Frontiers of Communication, оценило 14 таких моделей, включая две модели Meta✴ Llama и три модели DeepSeek, и обнаружило, что некоторые из них использовали на 50 % больше энергии, чем другие модели при одинаковом наборе данных.

Модели рассуждений в исследовании генерировали гораздо больше маркеров мышления — мер внутреннего рассуждения модели при создании ответа, которые являются признаком большего потребления энергии. У них также были выявлены проблемы с краткостью: на этапе множественного выбора более сложные модели часто возвращали ответы с несколькими токенами, несмотря на явные инструкции отвечать только из диапазона предоставленных вариантов.

По мнению экспертов, следует использовать, там, где это возможно, менее энергоёмкие модели: «Даже более мелкие модели могут достигать действительно хороших результатов при выполнении более простых задач и не выбрасывают такого огромного количества CO 2 во время процесса». Некоторые технологические компании, в частности Google и Microsoft, стараются следовать этому принципу — их функции поиска используют более мелкие модели, когда это возможно.

Но в целом поставщики моделей ИИ пока мало что сделали для снижения энергетических аппетитов своих детищ. Во многом избыточное использование вычислительных мощностей связано со стремлением максимально быстро предоставить ответ, так как для пользователя скорость реакции ИИ является определяющей.

Без дальнейшего раскрытия информации общественность просто упускает большую часть данных, необходимых для понимания того, насколько искусственный интеллект влияет на планету. «Если бы у меня была волшебная палочка, я бы сделала обязательным для любой компании, внедряющей систему ИИ в производство, где угодно, по всему миру, в любом приложении, раскрытие данных о выбросах углерода», — говорит Луччони.