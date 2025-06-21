Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix

Стоимость акций компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и других производителей микросхем упала в пятницу на фоне сообщения издания The Wall Street Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных ограничений в отношении компаний, имеющих производственные мощности в Китае.

По информации издания, один из чиновников администрации Трампа сообщил ведущим мировым производителям полупроводников, что у них может быть отозвано разрешение на доступ к американским технологиям и оборудованию, которые эти компании используют в Китае для производства полупроводников. Ожидается, что такой шаг усилит напряжённость в торговых отношениях, пишет издание.

После появления этой информации индекс Филадельфийской фондовой биржи полупроводников опустился на 2 %. Американские депозитарные расписки TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем, упали на 2,5 %. Акции американской Applied Materials Inc. рухнули на 4 %. Также упали акции компаний, занимающихся производством оборудования для выпуска полупроводников. Например, у нидерландской ASML Holding NV наблюдалось падение акций на 1,9 %.

По данным WSJ, о желании отозвать разрешение на использование американских технологий в Китае в разговоре с представителями компаний TSMC, Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. заявил заместитель министра промышленности и безопасности Министерства торговли США Джеффри Кесслер (Jeffrey Kessler). Однако на запрос издания Bloomberg представитель Министерства торговли сказал, что производители микросхем по-прежнему могут работать в Китае.

«Новые механизмы обеспечения соблюдения требований к микросхемам отражают требования лицензирования, которые применяются к другим компаниям по производству полупроводников, которые экспортируют свою продукцию в Китай, и гарантируют, что в Соединенных Штатах будет равноправный и взаимный процесс», — сказал представитель министерства.