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В следующем году TSMC может занять до 75 % рынка контрактных услуг по выпуску чипов

Прошлый год тайваньская компания TSMC завершила с долей рынка 67,1 %, тогда как ближайший конкурент по контрактному производству чипов в лице Samsung последовательно сократил свою долю с 9,1 до 8,1 %. Доминирование в самом быстрорастущем и доходном сегменте рынка позволит TSMC в следующем году увеличить свою долю до 75 %.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По крайней мере, так считают аналитики DigiTimes Research, которые ожидают, что текущий год TSMC завершит на рубеже не ниже 70 %. Планомерному прогрессу компании в этой сфере способствуют сразу несколько факторов. Прежде всего, TSMC является основным поставщиком чипов для Nvidia, которые сейчас весьма востребованы в бурно растущем сегменте систем искусственного интеллекта. Во-вторых, именно TSMC способна в больших количествах и с приемлемым уровнем брака выпускать чипы по передовым технологиям тоньше 7 нм. Техпроцессы такого класса обеспечивают около 73 % всей выручки TSMC. Даже если в рамках 2-нм техпроцесса, как ожидается, стоимость кремниевой пластины вырастет в полтора раза, клиентов у TSMC из-за этого не убавится, поскольку у них просто не будет особого выбора.

Наконец, конкуренцию TSMC до конца 2026 года просто некому будет составить. Samsung Electronics всё ещё пытается выйти из кризиса и научиться выпускать передовые чипы с приемлемым уровнем брака. По некоторым данным, она хотя и освоила производство 3-нм чипов три года назад, на несколько месяцев опередив TSMC, до сих пор выбрасывает половину компонентов этой категории из-за высокого уровня брака.

Компания Intel тоже сосредоточена на реструктуризации, и хотя делает серьёзную ставку на своё контрактное подразделение, до 2027 года в существенных объёмах выпускать передовые чипы для сторонних клиентов не сможет. Это не раз отмечали как независимые аналитики, так и представители руководства. Недавно они признали, что изначально ангстремные техпроцессы 18A и 14A компанией разрабатывались для собственных нужд, а потому на их адаптацию под контрактный бизнес уйдёт какое-то время.

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Теги: tsmc, intel, производство микросхем, полупроводники, литография
tsmc, intel, производство микросхем, полупроводники, литография
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