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Xiaomi запустит продажи электрического кроссовера YU7 в этот четверг

Первоначально руководство Xiaomi рассчитывало начать поставки кроссовера YU7 в июле этого года, формально представив его на юбилейном мероприятии 22 мая, но острая конкуренция вынуждает компанию работать на опережение. На этой неделе основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) уточнил, что очередная фаза анонса YU7 придётся на 26 июня.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Как поясняет CnEVPost со ссылкой на заявления главы Xiaomi на страницах социальной сети Weibo, презентация YU7 намечена на 19:00 ближайшего четверга по пекинскому времени. По традиции, электромобиль не станет единственной новинкой, которая будет представлена на мероприятии. Компанию ему составят складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2 и планшет Pad 7S Pro, основанный на процессоре собственной разработки Xring O1. Это уже второй по счёту планшет в модельной линейке Xiaomi, использующий данный процессор.

Предварительные данные позволяют судить, что электрический кроссовер YU7 по своей популярности на сопоставимом этапе жизненного цикла в разы превосходит дебютную модель марки, коей был седан SU7. Это объясняется более универсальным типом кузова. При всём этом руководство Xiaomi намерено назвать цену YU7 лишь за пару дней до начала поставок серийных машин, так что эти откровения наверняка состоятся на этой неделе. До сих пор представители компании старались подчёркивать, что демпинг ей не выгоден, а на YU7 возлагаются надежды, связанные с выходом Xiaomi на безубыточность в сфере производства электромобилей.

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Теги: xiaomi, xiaomi yu7, xiaomi su7, электромобиль, китайские производители
xiaomi, xiaomi yu7, xiaomi su7, электромобиль, китайские производители
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