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CD Projekt Red отложила следующее крупное обновление для Cyberpunk 2077 — патч 2.3 не выйдет 26 июня

Разработчики из польской студии CD Projekt Red объявили о вынужденном переносе следующего крупного обновления для своего киберпанкового ролевого боевика от первого лица Cyberpunk 2077.

Источник изображения: X (Ayghan)

Источник изображения: X (Ayghan)

Напомним, CD Projekt Red официально анонсировала патч 2.3 для Cyberpunk 2077 в начале месяца на стриме из цикла RedStreams и планировала выпустить его в ближайший четверг, 26 июня.

Как стало известно, в назначенный день Cyberpunk 2077 обновление 2.3 не получит. Студия подчеркнула, что собиралась выпустить патч 26 июня, но поняла, что команде «нужно ещё немного времени». Новую дату выхода не назвали.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

По словам CDPR, «по размеру и содержанию» обновление 2.3 будет сопоставимо с вышедшим для Cyberpunk 2077 в декабре 2024 года крупным патчем 2.2, который создавался в сотрудничестве со студией Virtuos.

В версии 2.2 переработали фоторежим, добавили более 100 новых элементов персонализации Ви в редакторе персонажа, реализовали функцию случайной генерации внешности, позволили взять Джонни в попутчики и многое другое.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 дебютировала в декабре 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. С тех пор игра получила масштабное дополнение Phantom Liberty и добралась до PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.

Стоит отметить, что отдельной команды поддержки у Cyberpunk 2077 нет с прошлой весны. CD Projekt Red уже переключилась на создание сиквела — Cyberpunk 2. Впрочем, основным проектом студии на данный момент является The Witcher 4.

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Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
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