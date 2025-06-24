На территории штата Техас предприятие Samsung Electronics по контрактному выпуску чипов функционирует с 1997 года, но компания уже несколько лет пытается запустить более новую площадку в Тейлоре. Дефицит квалифицированных кадров характерен для американской полупроводниковой отрасли, поэтому Samsung готова предлагать соискателям более $300 000 в год, что заметно выше ставок конкурентов.

По крайней мере, издание Business Korea отмечает, что американское подразделение Samsung Electronics открыло три вакансии в сфере производства чипов, и для руководителей среднего звена базовый компенсационный пакет достигает $320 000 в год. За счёт разного рода премий и бонусов сумма может вырасти до $400 000 в год. Компании требуются руководители в сфере продаж и работы с клиентами. Кроме того, Samsung готова принять на работу в США специалиста по контролю качества. Напомним, что с недавних пор продажами услуг Samsung в США руководит Маргарет Хань (Margaret Han), имеющая опыт работы в конкурирующих TSMC и Intel.

Samsung всё ещё планирует запустить новое предприятие в Техасе к концу следующего года или чуть позже, хотя местные власти уже начали выражать обеспокоенность по поводу целесообразности субсидирования данного проекта. По неофициальным данным, Samsung планомерно улучшает уровень выхода годной продукции в рамках её опытного производства по 2-нм технологии. Глава контрактного бизнеса Samsung Хан Чин Ман (Han Jin-man) на регулярной основе посещает США для контроля за подготовкой к освоению данной технологии в регионе.

Отметим, что Samsung действительно предлагает востребованным специалистам в США конкурентный уровень зарплат. Их коллеги в компаниях Intel и TSMC могут получать в полтора или два раза меньше за выполнение той же работы. Такой разрыв может лишь указывать на стремление южнокорейского производителя как можно скорее решить проблемы в сфере контрактного производства чипов.