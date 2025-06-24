Продажи Rematch от создателей Sifu превысили миллион копий — раскрыта статистика игроков

Разработчики из французской студии Sloclap (Sifu) в свежем пресс-релизе отчитались о новых успехах многопользовательской футбольной аркады Rematch, которая за 24 часа с выхода привлекла миллион уникальных игроков.

Как стало известно, по итогам первых выходных после релиза суммарные продажи Rematch по всему миру превысили миллион экземпляров. Подписчики Game Pass, попробовавшие игру, не в счёт.

Тем временем общая аудитория Rematch на всех целевых платформах (теперь уже с учётом пользователей Game Pass) по результатам того же промежутка времени достигла 2,5 млн человек.

Эти 2,5 млн пользователей успели сыграть 11,7 млн матчей, забить 58,5 млн голов, сделать 33,5 млн результативных передач и 69,1 млн раз защитить ворота команды, будучи вратарём.

Создатели называют Rematch новым взглядом на футбол. Проект предложит взять под управление одного из членов команды и соревноваться с другими игроками в быстрых матчах «5 на 5» с видом от третьего лица.

Rematch вышла 19 июня на PC (1399 рублей в Steam), PS5, Xbox Series X и S. В Steam у игры «в основном положительные» отзывы (рейтинг 77 %) и пиковый онлайн 92,8 тыс. человек (во время «беты» лучшим результатом были без малого 160 тысяч).

Сейчас Sloclap уже усердно работает над реализацией кроссплея, улучшением производительности, исправлением проблем с рассинхронизацией сервера и клиента, устранением багов и повышением стабильности игры.