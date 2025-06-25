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Xiaomi намерена сделать YU7 популярнее, чем бестселлер Tesla Model Y в Китае

Ещё в мае Xiaomi раскрыла основные технические характеристики своего электрического кроссовера YU7, который должен стать второй моделью марки в соответствующей категории продуктов. На этой неделе должна быть объявлена его стоимость и начнутся продажи. Компания готова затмить новинкой популярность Tesla Model Y в Китае.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Используя предшествующую старту продаж YU7 интригу, основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил со страниц социальной сети X: «Model Y является мировым бестселлером и возглавляла рынок электромобилей на протяжении многих лет. Меня часто спрашивали, сможет ли Xiaomi YU7 превзойти по продажам Model Y в Китае. Мы поставили перед собой соответствующую цель, но глубоко уважаем успехи Model .

При этом следует понимать, что даже в условиях падения спроса на продукцию Tesla одноимённая компания умудряется каждый квартал продавать в Китае около 80 000 кроссоверов Model Y. Другими словами, ежегодно Tesla способна продавать в Китае более 300 000 электромобилей данной модели. Возможности Xiaomi на данном этапе куда скромнее, она лишь поставила перед собой цель по итогам текущего года выпустить 350 000 машин, но значительная часть из них будет седанами SU7. При этом на кроссовер YU7 компания делает серьёзную ставку в плане выхода на безубыточность, рассчитывая достичь её по итогам второго полугодия. Лэй Цзюнь отмечал ранее, что YU7 на этапе приёма предварительных заказов в три раза превосходит SU7 по популярности, и это объясняется большей универсальностью кузова кроссовера по сравнению с седаном.

Недавно стало известно, что Xiaomi приобрела уже третий по счёту участок земли в Пекине, который расположен рядом с двумя существующими автосборочными предприятиями. Второе предприятие проектной мощностью 150 000 электромобилей в год уже построено, его планируется в вести в строй этим летом. По всей видимости, в ближайшие планы компании входит начало строительства третьего предприятия в Пекине.

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Теги: xiaomi, xiaomi yu7, электромобиль, tesla model y, китай
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