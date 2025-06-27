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«Погоня за безопасными идеями — смертный приговор»: разработчик Rematch разбил надежды фанатов на Sifu 2

Французская студия Sloclap, известная по рукопашным экшенам Absolver и Sifu, наверняка расстроила немало фанатов своих игр про боевые искусства анонсом футбольной аркады Rematch, однако лёгких путей разработчики и не ищут.

Источник изображения: Steam (Pewi)

Источник изображения: Steam (Pewi)

Творческий директор Sloclap Пьер Тарно (Pierre Tarno) в интервью журналу Edge рассказал, что небольшая команда внутри студии занималась прототипированием Rematch ещё за год до выхода Sifu.

По словам Тарно, идея выпустить Rematch возникла после завершения Absolver в 2021 году, однако тогда студия не могла позволить себе параллельную разработку двух игр, поэтому футбольную аркаду отложили до лучших времён.

«Погоня за безопасными идеями — смертный приговор. Думаю, геймеры выискивают новый, оригинальный опыт», — заявил Тарно. Другими словами, о Sifu 2 или Absolver 2 фанатам можно забыть.

Источник изображения: Sloclap

Источник изображения: Sloclap

Несмотря на отчуждение некоторых поклонников Sifu, футбольная ставка Sloclap сработала: продажи Rematch за первые выходные превысили миллион копий, а общая аудитория игры за пять дней с релиза достигла 3 млн человек.

По мнению Тарно, Rematch заметно отличается от гигантов видеоигрового футбола вроде EA Sports FC (в прошлом FIFA) и Rocket League, которые на собственном поле добились внушительных успехов.

Rematch вышла 19 июня на PC (1399 рублей в Steam), PS5, Xbox Series X и S. В Steam у игры «в основном положительные» отзывы (рейтинг 78 %) и пиковый онлайн 92,8 тыс. человек (во время «беты» лучшим результатом были без малого 160 тысяч).

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Теги: sifu, rematch, sloclap, аркада, симулятор, экшен
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