ИИ может лишить работы миллионы — Anthropic выяснит, так ли это на самом деле

Компания Anthropic, создатель ИИ-модели Claude, запустила программу Economic Futures для исследования влияния искусственного интеллекта на экономику и рынок труда. Инициатива поможет не только оценить потенциальные риски, включая рост безработицы, но и разработать меры для адаптации к грядущим изменениям.

Создание программы связано с растущими опасениями по поводу массовой замены работников автоматизированными системами. Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) предупреждал, что в ближайшие 1–5 лет ИИ может уничтожить до половины рабочих мест в офисном секторе — особенно для начинающих специалистов, а уровень безработицы способен достичь 20 %. В этой ситуации компания решила не ограничиваться прогнозами, а сосредоточиться на сборе фактических данных, пишет издание TechCrunch.

Как отметила представитель компании Сара Хек (Sarah Heck), ключевой задачей является понимание того, какие изменения будут происходить на самом деле. По её словам, программа не исходит из заранее заданных выводов. Например, если будет зафиксирован рост безработицы, эксперты обсудят меры по её смягчению, если же ИИ существенно увеличит ВВП, необходимо будет определить, как использовать этот рост с пользой для общества.

Программа сосредоточится на трёх направлениях: финансирование исследований, создание форумов для обсуждения стратегических решений и сбор данных о влиянии ИИ на экономику. Компания уже начала принимать заявки на гранты до $50 000 для учёных, изучающих воздействие ИИ на производительность и занятость.

Ранее, в феврале, Anthropic запустила открытую базу данных Economic Index для анализа долгосрочного эффекта ИИ. В отличие от многих конкурентов, которые держат подобную информацию закрытой, исследования, содержащиеся в Economic Index являются полностью доступными.

Стоит отметить, что Anthropic — не единственная технологическая компания, которая начинает активно изучать социальные и экономические эффекты ИИ. Ранее свою программу представила OpenAI, сосредоточившись на продвижении ИИ в образовании и создании специальных экономических зон. Однако эта инициатива не затрагивает напрямую проблему потери рабочих мест из-за автоматизации труда.