Слухи: Bethesda подготовила новые трейлеры The Elder Scrolls VI, но не для широкой публики

С выхода первого и пока последнего трейлера амбициозной ролевой игры The Elder Scrolls VI от Bethesda Game Studios прошло уже более семи лет, и, похоже, компания наконец готова к новой презентации. По крайней мере, внутренней.

Как сообщил исполнительный редактор портала Windows Central Джез Корден (Jez Corden) в недавнем выпуске подкаста Xbox Two, ему известно о циркулирующих внутри Microsoft новых трейлерах The Elder Scrolls VI.

«Слышал, что они демонстрируют внутренние трейлеры [The Elder Scrolls VI] в компании. Если они уже их показывают, а я об этом слышу, то наверняка оно скоро может пойти дальше», — заявил Корден.

Стоит отметить, что подготовка трейлеров для внутреннего использования — распространённая практика среди разработчиков игр, которая, впрочем, не гарантирует скорой публичной презентации.

Как правило, подобные внутренние демонстрации проводятся для издателей и инвесторов для отчёта о прогрессе производства. По словам Кордена, разработка The Elder Scrolls VI продвигается: игра «всё ближе и ближе».

Официальный анонс The Elder Scrolls VI состоялся 10 июня 2018 года в рамках презентации Bethesda Softworks на игровой выставке E3 2018. На шоу показали 36-секундный тизер-трейлер (вот этот).

Согласно судебным документам Microsoft, релиз The Elder Scrolls VI ожидается не раньше 2026 года на PC и Xbox. Летом 2023-го игра перешла на стадию активной разработки, а прошлой весной у Bethesda были ранние рабочие сборки игры.