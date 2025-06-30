Дубай стал на шаг ближе к запуску аэротакси — Joby Aviation доставила первый серийный электролёт в ОАЭ

Компания Joby Aviation доставила свой первый серийный электрический самолёт с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL) в Дубай, где планирует запустить коммерческую службу воздушного такси в начале 2026 года. Компания успешно завершила несколько лётных испытаний с пилотом на борту и приступила к отработке будущих логистических операций. Joby планирует провести серию демонстрационных полётов по запланированным маршрутам, а затем перейдёт к коммерческим рейсам.

Дубай заключил с Joby Aviation шестилетнее эксклюзивное соглашение об эксплуатации воздушных электрических такси, которое предоставляет Joby нормативную и финансовую поддержку от Управления дорог и транспорта Дубая (RTA). Компания начнёт работу с четырёх запланированных посадочных площадок, среди которых Международный аэропорт Дубая и искусственный остров Палм-Джумейра.

Помимо деятельности поставок в Дубае, Joby приступила к получению разрешения на проверку типа (Type Inspection Authorization, TIA) от Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA). TIA знаменует собой заключительный этап испытаний перед началом коммерческих пассажирских перевозок. На этом этапе тестированием летательных аппаратов занимаются собственные пилоты FAA.

«По моему мнению, — заявил председатель совета директоров Joby Пол Скиарра (Paul Sciarra). — Это сочетание — и начало коммерческого обслуживания в большом международном городе, и настоящий последний этап программы сертификации, будут двумя вещами, которые переключат мнение людей с “Боже, это потрясающе, когда же это появится?” на “Чёрт возьми, это произойдёт завтра”».

Скиарра отметил, что погодные условия в Дубае представляют собой серьёзную проблему. Средняя температура воздуха составляет около 43 °С, что предъявляет повышенные требования к поддержанию микроклимата в электролёте. По его словам, есть ещё много других «флажков, которые нужно проверить», прежде чем можно будет начать коммерческие рейсы, включая обучение наземных механиков и лётных экипажей.

Электролёт Joby рассчитан на пять мест, включая пилота. В движение его приводят шесть пропеллеров. eVTOL может взлетать как вертолёт, а затем переходить в горизонтальный полет с помощью поворотных роторов. По данным производителя, летательный аппарат развивает максимальную скорость до 320 км в час и может пролететь 240 км на одном заряде батареи. Его литий-ионные батареи рассчитаны как минимум на 10 000 циклов заряда/разряда. Кроме того, Joby утверждает, что её eVTOLпроизводит в 100 раз меньше шума, чем обычный самолёт.

После запуска завода в Дейтоне, штат Огайо, Joby стала первым производителем серийных eVTOL. Компания получила около миллиарда долларов внешних инвестиций, включая $750 млн от Toyota. Тем не менее, Joby с трудом оправдала финансовые ожидания, сообщив о нулевом доходе в первом квартале 2025 года. Компания рассчитывает, что запуск воздушных такси в Дубае подготовит почву для эксплуатации электролётов в США, включая такие ключевые регионы, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Флорида.

Joby также начала работу над новым направлением — организацией междугородних перелётов с использованием водородно-электрических летательных аппаратов. Недавно прототип такого летательного аппарата преодолел во время испытательного полёта 842 км. Как объяснили в компании, это был демонстрационный полёт с целью открыть дискуссию с производителями «зелёного» водорода и регулирующими органами по поводу данного вида транспорта.