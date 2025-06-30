Сегодня 30 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Дубай стал на шаг ближе к запуску аэрота...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дубай стал на шаг ближе к запуску аэротакси — Joby Aviation доставила первый серийный электролёт в ОАЭ

Компания Joby Aviation доставила свой первый серийный электрический самолёт с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL) в Дубай, где планирует запустить коммерческую службу воздушного такси в начале 2026 года. Компания успешно завершила несколько лётных испытаний с пилотом на борту и приступила к отработке будущих логистических операций. Joby планирует провести серию демонстрационных полётов по запланированным маршрутам, а затем перейдёт к коммерческим рейсам.

Источник изображений: Joby Aviation

Источник изображений: Joby Aviation

Дубай заключил с Joby Aviation шестилетнее эксклюзивное соглашение об эксплуатации воздушных электрических такси, которое предоставляет Joby нормативную и финансовую поддержку от Управления дорог и транспорта Дубая (RTA). Компания начнёт работу с четырёх запланированных посадочных площадок, среди которых Международный аэропорт Дубая и искусственный остров Палм-Джумейра.

Помимо деятельности поставок в Дубае, Joby приступила к получению разрешения на проверку типа (Type Inspection Authorization, TIA) от Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA). TIA знаменует собой заключительный этап испытаний перед началом коммерческих пассажирских перевозок. На этом этапе тестированием летательных аппаратов занимаются собственные пилоты FAA.

«По моему мнению, — заявил председатель совета директоров Joby Пол Скиарра (Paul Sciarra). — Это сочетание — и начало коммерческого обслуживания в большом международном городе, и настоящий последний этап программы сертификации, будут двумя вещами, которые переключат мнение людей с “Боже, это потрясающе, когда же это появится?” на “Чёрт возьми, это произойдёт завтра”».

Скиарра отметил, что погодные условия в Дубае представляют собой серьёзную проблему. Средняя температура воздуха составляет около 43 °С, что предъявляет повышенные требования к поддержанию микроклимата в электролёте. По его словам, есть ещё много других «флажков, которые нужно проверить», прежде чем можно будет начать коммерческие рейсы, включая обучение наземных механиков и лётных экипажей.

Электролёт Joby рассчитан на пять мест, включая пилота. В движение его приводят шесть пропеллеров. eVTOL может взлетать как вертолёт, а затем переходить в горизонтальный полет с помощью поворотных роторов. По данным производителя, летательный аппарат развивает максимальную скорость до 320 км в час и может пролететь 240 км на одном заряде батареи. Его литий-ионные батареи рассчитаны как минимум на 10 000 циклов заряда/разряда. Кроме того, Joby утверждает, что её eVTOLпроизводит в 100 раз меньше шума, чем обычный самолёт.

После запуска завода в Дейтоне, штат Огайо, Joby стала первым производителем серийных eVTOL. Компания получила около миллиарда долларов внешних инвестиций, включая $750 млн от Toyota. Тем не менее, Joby с трудом оправдала финансовые ожидания, сообщив о нулевом доходе в первом квартале 2025 года. Компания рассчитывает, что запуск воздушных такси в Дубае подготовит почву для эксплуатации электролётов в США, включая такие ключевые регионы, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Флорида.

Joby также начала работу над новым направлением — организацией междугородних перелётов с использованием водородно-электрических летательных аппаратов. Недавно прототип такого летательного аппарата преодолел во время испытательного полёта 842 км. Как объяснили в компании, это был демонстрационный полёт с целью открыть дискуссию с производителями «зелёного» водорода и регулирующими органами по поводу данного вида транспорта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Электролёт Joby Aviation впервые с пилотом на борту полетал в режимах вертолёта и самолёта
Электролёты Joby Aviation начнут перевозить пассажиров в Дубае с 2026 года
Joby Aviation начала пилотируемые испытания своего электрического аэротакси
Китайские электромобили станут безопаснее: власти ужесточат требования к защите батарей от возгораний и взрывов
Подразделение Volkswagen займётся сдачей роботакси на базе минивэна ID. Buzz в аренду таксопаркам
Toyota RAV4 по итогам прошлого года обогнала Tesla Model Y в статусе самого популярного в мире автомобиля
Теги: элетролёт, evtol, электрический транспорт, электрические самолеты, воздушное такси, joby aviation, дубай
элетролёт, evtol, электрический транспорт, электрические самолеты, воздушное такси, joby aviation, дубай
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft заявила, что ПК с Windows 11 в 2,3 раза быстрее ПК с Windows 10 и привела сомнительные аргументы
Samsung до сих пор не хватает собственной памяти LPDDR5X для смартфонов Galaxy S25
Европейцы получат урезанную iOS 26 из-за неутихающего противостояния Apple и ЕС
Дубай стал на шаг ближе к запуску аэротакси — Joby Aviation доставила первый серийный электролёт в ОАЭ
MSI выпустит компактные GeForce RTX 5050 Gaming с разгоном и без
Rockstar готовится к старту рекламной кампании GTA VI — студии понадобились специалисты по локализации, в том числе русской 8 мин.
Миллионы наушников можно превратить в подслушивающие устройства из-за уязвимости в чипе Bluetooth 10 мин.
Nvidia начала бесплатно раздавать подписки Adobe Creative Cloud, но данные карты ввести придётся 52 мин.
«Революционные» технологии, истоки проекта и поддержка после релиза: новые подробности ролевого MMO-шутера The Cube во вселенной Atomic Heart 2 ч.
Отечественные сервисы видеосвязи захватили более 90 % корпоративного рынка в России 6 ч.
В Telegram появилась «Проверка фактов», но не у всех 8 ч.
Слухи: Bethesda подготовила новые трейлеры The Elder Scrolls VI, но не для широкой публики 8 ч.
Восток и Запад встречаются в дебютном трейлере дополнения Badlands к симулятору выживания DayZ 8 ч.
Безоговорочный возврат средств, скидка за лояльность и план патчей: создатели провального ремастера Warhammer 40,000: Space Marine обратились к игрокам 9 ч.
«Придётся пройти ещё раз»: звезда Assassin’s Creed IV: Black Flag недвусмысленно намекнула на неанонсированный ремейк игры 11 ч.
Китай через пять лет станет крупнейшим поставщиком чипов в мире с долей рынка в 30 %, несмотря на санкции 3 ч.
SpaceX запустила британский спутник для производства полупроводников прямо на орбите Земли 3 ч.
Слухи: Apple выпустит недорогой MacBook с чипом от iPhone 3 ч.
Б/у автоаккумуляторы запитали ИИ ЦОД с 2 тыс. ускорителей 4 ч.
Anker отзовёт ещё несколько миллионов пауэрбанков с потенциально пожароопасными элементами 5 ч.
SiPearl Seine — сервер эталонного дизайна для европейских Arm-процессоров Rhea1 7 ч.
Apple разрабатывает сразу семь устройств виртуальной и дополненной реальности — первое выйдет уже в этом году 7 ч.
ATP представила индустриальные SSD серий N651Si/N651Sc с повышенной долговечностью 8 ч.
Блоки питания TESLA: надёжность, защита и выгодная цена для любой сборки 8 ч.
Китайские электромобили станут безопаснее: власти ужесточат требования к защите батарей от возгораний и взрывов 9 ч.