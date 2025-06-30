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Надёжный инсайдер раскрыл, когда ждать анонс и релиз следующей Ghost Recon

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для своего портала Insider Gaming поделился новыми подробностями о разработке следующей основной части в серии тактических шутеров Ghost Recon от Ubisoft.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

По данным информаторов Хендерсона, в настоящее время Ubisoft пересматривает сроки разработки крупных проектов вслед за майским анонсом, включая новую Ghost Recon, которая проходит под кодовым названием Ovr (Project Over).

Как передают источники Insider Gaming, до внутренней «альфы» Ovr доберётся ближайшей осенью, а релиз состоится примерно через год — то есть ориентировочно следующей осенью.

Для сравнения: многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time (кодовое название Rewind) достиг альфа-версии ранее в этом месяце, а премьера проекта ожидается в первом квартале 2026 года.

Ранее Хендерсон сообщал, что Ovr представляет собой тактический шутер от первого лица с упором на управление отрядом, тяготеет к симуляторам (Squad, Ready or Not) и вдохновляется популярными военными FPS (Battlefield, Call of Duty: Modern Warfare).

По слухам, по сюжету в Ovr отряд «Призраков» будет выполнять секретные миссии на территории вымышленной юго-восточной страны Найман, где в результате военных преступлений погибли сотни тысяч человек.

Информаторы Хендерсона внутри Ubisoft полагают, что компания не станет анонсировать Ovr в ближайшие 12 месяцев. Цель — вернуться в 2026 году с масштабной презентацией Ubisoft Forward (в этом году не проходила).

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Теги: ghost recon, ubisoft, шутер, тактика
ghost recon, ubisoft, шутер, тактика
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