Siri может поумнеть с помощью ИИ OpenAI или Anthropic — у Apple не получается обучить достойный ИИ самостоятельно

Apple изучает возможность развернуть новые функции умного голосового помощника Siri на основе платформ искусственного интеллекта от Anthropic или OpenAI, а не моделей собственной разработки. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на собственные источники.

Компания уже обратилась по этому вопросу, и к Anthropic, и к OpenAI, попросив потенциальных партнёров обучить для неё спецверсии своих моделей, которые могли бы при тестировании запускаться в облачной инфраструктуре Apple. Если производитель продолжит работать в данном направлении, это будет означать радикальную смену стратегии: большинство предлагаемых ею функций ИИ для пользователей основаны на семействе собственных решений Apple Foundation Models. Выход «поумневшего» варианта Siri пока намечен на 2026 год, и перевод голосового помощника на модели Anthropic Claude или OpenAI ChatGPT будет означать, что Apple по-настоящему вступила в гонку в области генеративного ИИ — важнейшей новой технологии за последние десятилетия. Siri и сейчас обрабатывает поисковые запросы в интернете через ChatGPT, но основные функции голосового помощника основаны на собственных решениях Apple.

Умный ассистент Siri появился в 2011 году, и к настоящему моменту он в значительной мере отстал от популярных чат-ботов с ИИ, а попытки компании выпустить его обновлённый вариант пока провалились — этому помешали технические проблемы и задержки. Первоначально Apple планировала представить «поумневший» вариант Siri в начале 2025 года, но впоследствии отложила его выход на неопределённый срок. Работа над проектом по изучению возможности интегрировать сторонние модели в Siri только началась, и окончательного решения об их применении ещё не принято; альтернативный проект LLM Siri на основе собственных моделей Apple находится в активной разработке, отмечают источники Bloomberg.

Вопрос интеграции сторонних систем ИИ инициирован главой отдела Siri Майком Роквеллом (Mike Rockwell) и главой отдела разработки ПО Крейгом Федериги (Craig Federighi) — им поручили вплотную заняться Siri после того, как из-за задержек с должности сняли бывшего руководителя отдела ИИ Джона Джаннандреа (John Giannandrea). Роквелл, ранее отвечавший за гарнитуру Vision Pro, возглавил направление Siri в марте. Вступив в должность, он поручил новым подчинённым оценить, будет ли голосовой помощник лучше обрабатывать запросы, если лежащие в его основе модели Apple заменить на сторонние, такие как Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT или Google Gemini. Проведя несколько раундов тестирования, Роквелл и другие руководители компании пришли к выводу, что наиболее перспективной для нужд Siri представляется технология от Anthropic. В результате вице-президент Apple Адриан Перика (Adrian Perica) начал с Anthropic переговоры на предмет использования Claude.

Отдел ИИ в Apple работает в условиях неопределённости, утверждают источники Bloomberg, а руководство компании продолжает изучать, в каких направлениях она будет двигаться дальше. На 2026 год уже утверждён многомиллиардный бюджет, предполагающий запуск в облаке собственных моделей Apple, но ясность относительно планов компании на будущее до сих пор отсутствует. Федериги, Роквелл и другие руководители всё больше склоняются, что в краткосрочной перспективе сторонние решения представляются оптимальным вариантом. Они не видят для Apple необходимости использовать с Siri собственные модели, которые считают неполноценными, когда можно наладить сотрудничество со сторонними разработчиками. Тем более, что этот подход практикуют и другие компании: приложения пакета Samsung Galaxy AI работают на моделях Google Gemini, а «поумневший» голосовой помощник Amazon Alexa+ основан на технологиях Anthropic.

В будущем, улучшив собственные технологии, Apple станет использовать модели ИИ, на которые у неё есть право собственности, учитывая, насколько это важно для работы конечных продуктов. Сейчас она, в частности, проектирует настольного робота и умные очки, которые будут активно использовать ИИ. В стремлении улучшить свои позиции в этой области она рассматривала возможность поглощения компании Perplexity и провела краткие переговоры с Thinking Machines Lab — стартапом, основанным бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати (Mira Murati).

Разработку собственных моделей Apple ведёт отдел численностью около сотни человек, а руководит им выдающийся инженер Жомин Пан (Ruoming Pang), который в 2021 году пришёл в компанию из Google, и он всё ещё находится в опосредованном подчинении у Джаннандреа. В отделе вероятное решение руководства об интеграции сторонних моделей ИИ в продукты компании восприняли с недовольством. Это, по их мнению, создаёт впечатление, что в неудачах Apple в области ИИ виноваты, хотя бы отчасти, и они. Некоторые стали даже задумываться об уходе в Meta✴ и OpenAI — первая предложила некоторым особо талантливым инженерами зарплаты в размере от $10 млн до $40 млн, тогда как в Apple они получают половину или даже меньше от средней по рынку суммы. На прошлой неделе компанию покинул один из старших научных сотрудников в области больших языковых моделей Том Гюнтер (Tom Gunter), проработавший здесь восемь лет. Производитель также едва не лишился отдела, ответственного за MLX — открытую систему для разработки моделей машинного обучения на новейших чипах Apple. Инженеры пригрозили руководству уходом, и то выдвинуло им встречные предложения, чтобы их удержать — на данный момент они продолжают работать.

В ходе переговоров в Anthropic и OpenAI производитель iPhone запросил спецверсии Claude и ChatGPT, способные работать на серверах Apple Private Cloud Compute. В этих серверах используются высокопроизводительные чипы Mac — Apple считает, что запуск моделей в её собственной инфраструктуре поможет ей защитить конфиденциальность пользователей. Компания даже провела внутренние испытания, чтобы убедиться в осуществимости этой идеи. Другим функциям Apple Intelligence достаточно и ресурсов на пользовательских устройствах — менее мощные модели используются для таких задач как составление сводок переписки и создание изображений Genmoji. В этом году компания намеревается открыть доступ к локальным моделям разработчикам сторонних приложений, но об облачных ресурсах в условиях неопределённости речи ещё не идёт.

От локальных моделей ИИ собственной разработки Apple отказываться пока не намерена, но инженеры компании опасаются, что вслед за сторонними облачными системами ИИ она может задуматься и о локальных. OpenAI в прошлом году уже предлагала Apple обучить модели для запуска на её устройствах, но тогда производитель интереса к этому не проявил. С декабря 2024 года ChatGPT используется для поиска информации для Siri и написания текста в рамках функции Writing Tools; в iOS 26 платформа ChatGPT будет применяться для генерации картинок и анализа изображений на экране устройства. Apple и Anthropic пока не удалось договориться о финансовой стороне сотрудничества — стартап запросил многомиллиардную ежегодную плату, которая росла бы каждый год. Поэтому Apple задумалась о сотрудничестве с OpenAI или другими компаниями, если стратегию о привлечении сторонних разработчиков примут к реализации.

Если Apple заключит такое партнёрское соглашение, влияние Джаннандреа, который в 2018 году перешёл в Apple из Google, и который выступает сторонником разработки собственных моделей ИИ, продолжит сокращаться. К настоящему моменту его отстранили от работы с Siri и от направления по робототехнике; в подчинение к Федериги перешли отделы Core ML и App Intents — фреймворков для интеграции функций ИИ в приложения. Проект по созданию большой языковой модели, помогающей при разработке кода в среде Xcode, был закрыт — теперь эта функция будет работать на основе ChatGPT или Claude.